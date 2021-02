Bralka šokirana: Korona je ljudem pobrala razum

Kjer je sedaj luknja, je bila včasih vinjeta. FOTO: Bralka

»V Kisovcu v občini Zagorje ob Savi tako kradejo vinjete,« nam je pisala bralka, ki je poleg svojega zapisa pripela fotografijo avtomobila, ki je imel na sredini vetrobranskega stekla izrezano luknjo. Tam je bila nalepljena vinjeta, ki jo je nekdo v noči s 23. na 24. februar ukradel.»Zadevo preiskuje policija, korona je ljudem pobrala razum,« je še dodala bralka in pojasnila, da je bil avtomobil parkiran pred nizkim stanovanjskim blokom.Predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Ljubljanaje potrdil, da so policisti policijske postaje Zagorja ob Savi v sredo na območju Kisovca obravnavali tatvino vinjete iz vozila. »Do sedaj neznani storilec je preko noči poškodoval steklo vozila in na ta način iz vozila odtujil vinjeto. O dejanju policisti še zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je še dodal.Na policijski upravi Ljubljana ta problematika oziroma način izvrševanja kaznivih dejanj ne izstopa in letno beležimo zgolj posamične takšne primere, je še odgovoril na naše vprašanje, koliko takšnih kraj vinjet obravnavajo.