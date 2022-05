Bralka snemala kačo, nato pa šok, ker je prišla preblizu (VIDEO)

Si predstavljate, da med brezskrbnim sprehodom v naravi srečate kačo? To seje zgodilo naši bralki Karin, ki je med sprehodom ob Dravi na veji opazila veliko kačo. »Zaradi višjih temperatur se po navadi s psom sprehajava ob Dravi, da se lahko vmes skopa. Tokrat sva v grmovju ob vodi naletela na goža. Očitno sem se mu nevede preveč približala in me je prišel "pozdravit". Jaz sem bila navdušena in sem ga hotela od bližje posneti, on je bil malo manj,« je bližnje srečanje s kačo komentirala Karin, ki nam je poslala posnetek z dramatičnim koncem in fotografije velike kače.

Kača ob reki Dravi. FOTO: Bralka Karin

Gož je sicer nestrupena kača, ki jo je v Sloveniji mogoče srečati na vseh koncih. Je zelo dolga kača, ki lahko preseže dolžino dveh metrov. Čeprav je videti strašno, je nestrupena. Maja in junija je njihova paritvena sezona, konec junija pa odložijo jajčeca, iz katerih se potem avgusta ali septembra izvalijo mladiči.