Zgrožena bralka razkrila, kaj se ponoči dogaja v nekaterih slovenskih krajih

Četudi je vlada ob koncu epidemije sprostila večino ukrepov tudi v gostinski dejavnosti, pa nekatere omejitve vendarle še ostajajo. In sicer imajo omejen delovni čas nočni klubi in diskoteke. A kot pravi bralka, ki se je na nas obrnila s pismom, tega odloka mnogi ne upoštevajo.



»V minulem vikendu sem opazila, da nekatere izmed slovenskih diskotek in klubov obratujejo normalno kot včasih, torej po celo noč, brez distanc in mimo vseh zakonov in odlokov. Če sem prav seznanjena, klubi in diskoteke lahko obratujejo med 5. in 24. uro, ne pa med 24. in 5. uro, kot je to bilo zaslediti v preteklem vikendu v nekaterih diskotekah v Slovenskih goricah in v Ljubljani. Ker sem tudi sama iz prireditvene industrije, sem še toliko bolj zgrožena, saj eni ne upamo niti pomisliti, da bi odprli in obratovali ter tvegali tako javno zdravje kot tudi vse možne kazni. Nekdo pa obratuje, kot da ni rizičnih časov za zdravje in odlokov, ki prepovedujejo takšne načine zabav,« je bila ogorčena bralka.



Kot je dodala, si zelo želi, da bi lahko vsi normalno poslovali, zato si želi lastnike diskotek opozoriti, da lahko zaradi njihovih kršitev kmalu pride do novih zapiranj.

Ste opazili kaj zanimivega? Pišite nam.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: