Bralka se je oglasila iz Pirana: vesela je

Številni slovenski državljani in državljanke še vedno imajo na svojih 'davčnih računih' turistične bone, ki jih je namenila država vsem, da bi lažje oživili turizem in Slovence privabili na obisk slovenskih krajev.



Pisala pa nam je bralka Slavica, ki je navdušena nad boni in uživa v koriščenju: »Pozdrav iz Pirana, kjer se imamo prelepo. Povabila sva tudi taščo, da bo lahko porabila bone. Je starejša – blizu 90 let – in bi sama težko šla na morje, kot si je želela. Z veseljem sva ji ustregla in to nas je samo še bolj povezalo.« Ob tem je dodala, da jo zanima, zakaj ni videti več njenih vrstnikov, oziroma kako uporabijo bone. »Glede na slišano, mislim, da jih večina ne bo koristila oziroma jih podarijo drugim.«

