Bralka Sanja besni: trume turistov povzročile kaos v slovenski vasi (FOTO)

Bralka Sanja nam je poslala fotografijo iz ene izmed slovenskih vasi, ki se nahajajo na poti čez mejo in so vsako leto bolj obremenjene s turisti, ki iščejo bližnjice in ceste brez gneče. Očitno je vasica Podpeč ena izmed takih, ki nima primerne infrastrukture za takšno maso ljudi in zato se v času poletne sezone tam zgodi pravi prometni krč.

»Takole zgleda današnji dan v vasi Podpeč pri Črnem Kalu in tako je tudi vse vikende v sezoni dopustov. Nekoč vaška pot namenjena živini in vozom je danes na razpolago trumam turistom, ki se valijo proti mejnemu prehodu Rakitovec,« nam je zaupala bralka.

»So trenutki, ko vse popolnoma obstane. Vaščani goltamo izpušne pline, poslušamo preklinjanja in trobljenje nervoznih in ne malokrat zelo arogantnih turistov,« je še dodala.