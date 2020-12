Bralka: Samo kot opomin, kaj pomenijo lučke (FOTO)

Občine niso varčevale v tej koronakrizi

Občina, ki ne bo imela prireditve, bo po 50 evrov namenila vsakemu otroku

Veliko ljudi na celjskih okrašenih ulicah. FOTO: bralka Barbara

V petek so v Ljubljani prižgali praznične luči, tako da je prestolnica navkljub koronavirusu zasijala v predbožičnem času. Pri tem je bilo v središču mesta precej ljudi, ki so želeli videti prižig 2020.Oglasila pa se nam je tudi bralka iz Celja, ki živi v središču mesta in zapisala: »Samo kot zanimivost, opomnik ali bolje rečeno opozorilo pošiljam sliko včerajšnjega večera v mestu Celje. V soboto je bilo ravno tako, če ne še bolj nabito zaradi lučk.«Sicer pa smo pisali, da se je večina občin odločila mesta okrasiti povsem enako kot v preteklih letih. Nekatera pa so prireditve v decembru povsem odpovedale, druge jih bodo, če bodo to dovoljevali vladni odloki, izpeljale. Kako so se odločili po občinah in koliko so zapravili, preberite tukaj. Drugače pa bo v občini Rače - Fram, kjer bodo neporabljena proračunska sredstva, ki so bila namenjena decembrskim prireditvam, letos podarila vsem predšolskim in šoloobveznim otrokom s stalnim prebivališčem v občini. Za vsakega predšolskega in šoloobveznega otroka s stalnim prebivališčem v občini bo namenila 50 evrov z željo, da bi otroke za ta sredstva pod božičnim drevesom pričakala Božičkova darila po njihovih željah oziroma po presoji njihovih staršev.