Bralka razjarjena: Turistov mrgoli, cesto pa spet zaprli v najvišji sezoni (FOTO)

Če v poletni sezoni načrtujete obisk Bleda se lahko že vnaprej pripravite na zastoje, saj tamkajšnje ceste enostavno en požirajo toliko prometa. Toda te dni je promet tam povsem ohromel, začela so se namreč nova dela na cesti, prebivalci pa so ogorčeni, da se jih lotevajo prav zdaj, ko se bliža vrhunec sezone.

Na nas se je obrnila bralka, ki se sprašuje, zakaj so se spet odločili za preplastitev vozišča v tem delu leta. Kot je opisala, je od tunela pa do hotela Toplice (cca. 150 metrov) potrebovala pol ure, ob tem pa čakala še, ker je bil v smeri proti avtocesti nov zastoj, prav tako zaradi del na cesti. »Za tiste, ki se dnevno vozimo na tej relaciji ji naporno že brez del na cesti. Zastoji so redno, vsak dan,« nam je zaupala.

Ob tem je dodala, da seveda razume, da so dela na cesti potrebna, a se sprašuje, zakaj se ne bi tega lotili izven sezone. Za vožnjo z Bleda do Kranja je tako potrebovala kar uro in 45 minut! »Res je nevzdržno.«

Zastoji na Bledu FOTO: Bralka

Občina je v obvestilu zapisala, da bodo dela trajala do 24. junija, preplastili bodo vozišče državne ceste na vrhu Betinskega klanca oz. pri krožišču pri starem Petrolu v smeri proti Lescam v dolžini 300 metrov. Obvozov ne bo, v tem času pa bo omogočena vožnja po enem pasu z ročnim usmerjanjem prometa.

