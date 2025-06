Bralka razburjena zaradi vinjete: »Mislim, da se gredo zelo grdo igro.« DARS odgovarja ...

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Marina, ki je morala zaradi selitve v tujino zamenjati registrske tablice. Zato je poslala zahtevo za povračilo sorazmernega dela vrednosti vinjete, a v odgovor dobila zahtevek za sodni prevod potrdila, ki nalaga dodatne stroške.

»Pozdravljeni, živim v tujini in sem imela na avtu celoletno vinjeto (kupljeno decembra 2024). Sedaj smo se selili in sem morala zamenjati registrske tablice. Na Dars sem poslala zahtevo za povračilo sorazmernega dela vrednosti vinjete. Torej nekaj več kot 6 mesecev, kar bi bilo več kot polovica vrednosti vinjete. Poslala sem jim potrdilo odjave avta, ki je v nemščini. Ne velja, ker ni prevedeno v slovenski jezik. Oni so mi pa poslali obrazec v angleščini!. Kljub temu da sem z njimi komunicirala v slovenskem jeziku in živim v Avstriji (torej nobene povezave z angleščino). Moje uradno potrdilo v nemščini ne velja, jaz pa bi morala angleščino razumeti. Zahtevajo sodni prevod potrdila, ki me stane 30,50 evra (pravkar dobila predračun), hkrati pa zaračunajo še okrog

6 evrov stroškov za obdelavo. Mislim, da se gredo zelo grdo igro in računajo, da bodo ljudje odnehali od zahtevka za povračilo sorazmernega dela, ker so ostali stroški previsoki. Se vam zdi to pošteno?«

DARS odgovarja

Za komentar o tem, kakšen je uraden postopek v takšnem primeru in ali je mogoče dokumente urediti brez dodatnih stroškov, smo prosili DARS. Služba uprave za komuniciranje je pojasnila postopek v primeru zahtevka za vračilo sorazmernega dela e-vinjete.

»Vsak cestninski zavezanec (uporabnik) lahko vloži zahtevek za vračilo sorazmernega dela e-vinjete prek portala e-vinjeta, portal podpira več jezikov. Strankam, ki tega ne naredijo, pomagamo tako, da jim je na spletni strani na voljo obrazec v slovenščini in angleščini. Če se oglasijo na kateri od naših cestninsko uporabniških točk, damo strankam že natisnjen obrazec. Načeloma obrazcev po pošti ne pošiljamo.

Prevod dokumentov o odjavi vozila, ki so v tujih jezikih, zahtevamo na podlagi 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (PISRS). Tu gre v večini primerov za dokumente, ki dokazujejo stanje registrskih označb za vozilo in se razlikujejo po posameznih državah. V konkretnem primeru je treba iz dokumentov nedvomno ugotoviti, da uradni organ v državi registracije vozila preklicuje/odjavlja registrsko označbo ter da za isto vozilo (če je še vedno v lasti iste stranke) izda novo registrsko označbo.

Odločno pa zanikamo navedbe, da s postopkom odvračamo uporabnike od vlaganja zahtevkov za vračilo sorazmernega dela e-vinjete. V letu 2024 smo uporabnikom vrnili sorazmerni delež e-vinjete v več kot 36.000 primerih in od tega več kot 800 primerih iz tujine.«

