Bralka: Prišlo je do velikega in množičnega pretepa, tekla je kri

»Pred dobro uro je na novomeškem Glavnem trgu, na prireditvi, tekla kri. Prišlo je do množičnega pretepa med Romi in večinskim prebivalstvom, eden je zaboden, več poškodovanih, dva sta bila odpeljana v novomeško bolnišnico z reševalnim vozilom,« je v sporočilu v noči na soboto zapisala naša zvesta bralka.

Kaj se je dogajalo, smo preverili na novomeški policiji, kjer so potrdili, da je na prireditvenem prostoru prišlo do večjega in množičnega pretepa. Potrdili so tudi, da je bil eden od udeležencev zaboden.

Policisti navajajo, da so jih zaradi dogajanja na Glavnem trgu v Novem mestu prvič poklicali v petek ponoči, nekaj pred polnočjo. »Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so vzpostavili javni red in mir. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi prišlo do spora in pretepa oseb, ki se med seboj poznajo. Eden izmed kršiteljev je med prepirom drugega zabodel v roko. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, prav tako so v bolnišnico odpeljali še dva udeleženca pretepa. Še en moški naj bi bil lažje poškodovan, vendar je pred prihodom policistov kraj zapustil. Našli in zasegli so tudi nož, enemu izmed kršiteljev iz naselja Poganška ulica pa so zasegli hladno orožje bokser.«

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Po zaključeni preiskavi bodo zoper osumljence na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo oziroma jim zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilne naloge.

Na 113 klicali še dvakrat

Drama na Glavnem trgu pa se ni zaključila s tem pretepom. Ob 1.14 so policisti ponovno prejeli več klicev na pomoč, ker naj bi na prireditvenem prostoru prišlo do pretepa, varnostniki pa naj ne bi mogli obvladati kršiteljev. »Na kraj so bili takoj napoteni policisti, ki so 27-letnega kršitelja iz naselja Prapreška Pot izsledili in vzpostavili javni red in mir. Ker ni upošteval ukazov, so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, žalil obiskovalce, vanje je metal steklenice, jih spodbujal k pretepu, med postopkom je žalil tudi policiste. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.«

Nekaj po 5. uri pa so policiste še enkrat poklicali na pomoč, ker naj bi na prireditvenem prostoru več oseb nadlegovalo strežno osebje, med sabo so se prerivali, vpili in niso upoštevali navodil varnostnikov. Osebe so pred prihodom policistov pobegnile s kraja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete kršiteljev.