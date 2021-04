Bralka prestrašena: sredi Ljubljane so nagci in policija (FOTO)

Petkov večer je v Ljubljani vse prej kot miren. Bralka poroča, da je na Tivolski cesti v Ljubljani precej pestro. »Kaj se dogaja v Fotopubu na Tivolski? Nagi ljudje v vitrini in polno policije,« se glasi sporočilo naše bralke.Na PU Ljubljana so nam potrdili, da so policisti na kraju in da je bilo tam več golih oseb, kaj točno pa se je dogajalo in se dogaja, še ni znano. Več bodo sporočili v soboto.Brskanje po družabnih omrežjih razkriva, da je na tej lokaciji med 20. in 21. uro danes potekala umetniška instalacijaz naslovom Dihaj. Drzni umetniki so na facebooku objavili celo fotografijo, s katere je razvidno, da je v izložbi Fotopuba stalo 14 golih oseb, ki so imele na glavi plastično vrečko.