Bralka prejela trieverski kovanec. Koliko je v resnici vreden? (FOTO)

Bralka nam je poslala fotografijo kovanca za tri evre, ki ga je nedavno prejela od gosta lokala. Sprva je bila začudena, saj ni vedela, da takšen kovanec sploh obstaja, nato pa je le ugotovila, da ne gre za kakršen koli ponaredek, ampak ta je takšen kovanec zakonito plačilno sredstvo v vrednosti, ki je označena na njih. Pri numizmatikih je morda ta vrednost nekoliko višja, zato si je bralka kovanec shranila za spomin.

Gre za zbirateljske kovance

Gre za dvokovinske zbirateljske kovance za tri evre, ki so zakonito plačilno sredstvo le na območju Slovenije, so nam dejali na Banki Slovenije. »V praksi so primeru, da se ti kovancu uporabijo v običajnih plačilnih transakcijah za nakupe blaga oziroma storitev in trgovci oziroma upniki so jih praviloma dolžni sprejeti. Pri tem vseeno poudarjamo, da je namen tovrstnih kovancev zbirateljstvo in ne uporaba za transakcijske namene,« pravijo na Banki Slovenije.

Ker gre zbirateljske kovance, med katere štejemo zlatnike, srebrnike in dvokovinske kovance za 3 evre, je njihova vrednost lahko tudi višja od treh evrov, če bi jih prodali na trgu. Kot rečeno, pri plačilnih transakcijah za nakup blaga ali storitev njihova vrednost ostaja tri evre.

Najnovejši zbirateljski kovanec za tri evre je iz leta 2022. Izdelanih je bilo 50.000 kovancev. FOTO: Zaslonski Posnetek, Banka Slovenija

Vrednost trievrskih kovancev na trgu višja

Na eni od spletnih trgovin za zbiratelje kovancev so določeni trievrski kovanci kupujejo res za vrednost treh evrov, medtem ko določena serija kovancev doseže tudi 110 evrov. Še najbolj cenijo trievrski kovanec, ki je bil izdan leta 2021, Škofjeloški pasijon. Kupiti ga je mogoče za 50 evrov. Izdan je bil v nakladi 700 kovancev.

Kovanca, ki ga ju je prejela bralka, sta letnika 2013 in 2022. Prvi je bil izdan ob 300-obletnici velikega tolminskega punta, drugi ob 150-obletnici rojstva slikarja Matije Jame. Oba naj bi bilo mogoče kupiti za 4,5 evra na eni od spletnih trgovin za zbiratelje kovancev.

Banka Slovenija je doslej od uvedbe evra 2007 izdala 21 različnih zbirateljskih dvokovinskih kovancev za tri evre. Katere vse si lahko ogledate na tej povezavi. Lahko jih pošičete tudi na seznamu vseh izdanih numizmatičnih izdelkov od uvedbe evra v Sloveniji, kjer sta dodatno na voljo tudi podatka o prodajni ceni in razpoložljivosti posameznega izdelka.

