Bralka poroča: Zgodila se je nesreča, udeleženi so bili policisti

V torek zvečer se je na cesti med Mlačevim in Slivnico dogajala drama. Bralka poroča, da je prišlo do prometne nesreče, v kateri so bili udeleženi tudi policisti. Kaj se je dogajalo, smo preverili pri PU Ljubljana.



Pri PU Ljubljana so pojasnil, da so policisti v Malem Mlačevem ustavljali voznika VW pola. Ta ni upošteval znakov policije, ampak je zapeljal s ceste in vozil po poljskih ter makadamskih površinah. Policista sta med sledenjem in vožnjo na teh površinah poškodovala službeno vozilo, pri čemer je nastala materialna škoda, policista pa nista bila poškodovana.



Policisti drugih patrulj so izsledili 24-letnega voznika in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zasegli so mu vozilo, zoper njega pa zaradi kršenja cestnoprometnih pravil vodijo prekrškovni postopek.





