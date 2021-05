Bralka poroča: S temi osmimi enostavnimi triki boste dočakali 100 let

Bralka Valerija je prvomajske počitnice izkoristila za raziskovanje Slovenije. V Podčetrtku, natančneje v Koči pri čarovnici v Deželi pravljic in domišljije, je naletela na napis na spominski plošči, ki ji je dal misliti.



Prebrala je namreč, da je leta 1975 umrla gospa Jera, ki je doživela 100 let in osem mesecev. Prav njen način življenja pa je očitno zaslužen za to, da je dočakala trimestno številko.



Pred smrtjo je Jera izdala recept za dolgo življenje:



• bila je skromna;

• bila je zmerna pri jedači in delu;

• ni se sekirala;

• ni stalno gledala na uro;

• privoščila si je kozarček dobrega vina;

• ohranila je zdrave živce;

• bila je optimist.



Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali video.



