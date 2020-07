Bralka Polona zgrožena nad slovensko obalo, Damjan poziva redarje (FOTO)

»Takšno sliko kaže sprehajalna pot od Hotela Delfin proti Simonovem zalivu, "rezervacije " že od prejšnjega in predprejšnjega dne. Na virus seveda nihče niti ne pomisli, še manj pa občinska redarska služba!«



FOTO: Bralec Damjan

Slovenska obala je letos polna domačih turistov in ne glede na koronske ukrepe so plaže precej polne. To so opazili tudi naši bralci, še posebej je gneča zmotila bralko, ki se te dni mudi na počitnicah. Njena negativna izkušnje s plaže.Točne lokacije sicer ni razkrila, zapisala je le da gre za slovensko plažo:»Ko Slovenci zasedejo slovensko obalo postane neznosno in to predvsem zaradi neolikanosti. Namesto da bi držali vsaj malo distance, se dobesedno namestijo tik ob tvojo ležalko.«Očitno se pravila distanciranja, vsaj na dotični plaži, ne upoštevajo. Priporočena varnostna razdalja je namreč 2 metra. Javil se nam je tudi bralec Damjan, ki je poslal fotografijo Simnovega zaliva. Takole je zapisal:Očitno so ga brisače namenjene rezervaciji prostora na plaži dodobra razjezile, še bolj pa dejstvo, da redarska služba na dogajanje ne reagira.