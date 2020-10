Bralka poleg smetnjakov zagledala karton, poln hrane (FOTO)

Karton, poln hrane. FOTO: bralka Andreja

Bralkaiz okolice Ljubljane je na večernem sprehodu naletela na prizor, ki bi na prvo žogo marsikoga razjezil. V neposredni bližini ekološkega otoka je namreč na tleh ležal karton, ki je bil poln hrane. Ko je pogledala pobliže, je ugotovila, da gre za živila, kot so riž, kosmiči, sladkor, drobtine in podobno. Vsem pa je bilo skupno to, da jim je potekel rok uporabe.Ker je zavržena hrana ležala poleg zabojnika Humana, kje se zbirajo rabljena oblačila za tiste, ki to najbolj potrebujejo, sklepa in upa, da je šlo v tem primeru za dober namen. »Verjetno je človek, ki je to tukaj postavil, to storil z namenom, da hrano vzame nekdo, ki jo potrebuje. Gre namreč za živila, ki se ne pokvarijo v kratkem roku,« meni bralka.