Bralka plačala kazen na Hrvaškem, pa ji spet grozijo! To pravi odvetnik

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Mojca, ki je lansko leto na Hrvaškem storila prometni prekršek. Prekršek je takrat takoj poravnala, a je zdaj po letu dni dobila zahtevek za ponovno plačilo. Žal njena zgodba ni osamljeni primer.

Opozarja, da je potrebno plačila kazni prometnih prekrškov shranjevati več kot leto dni, saj je za že poravnano kazen, po letu dni prišel ponovni zahtevek za plačilo. Tokrat je bila višina kazni bistveno večja in je še naraščala. Na srečo je imela bralka shranjeno potrdilo v spletni banki.

»Lani dne 13. avgusta sem parkirala na ulici v Kaštelu pri Splitu. V tej ulici je bilo parkiranih več kot deset hrvaških avtomobilov, moj in eden češki. Za napačno parkiranje sem dobila kazen 60 evrov, če plačam v 8 dneh 30 evrov. Takšen list je imel tudi Čeh. Hrvaški avtomobili brez kazni. Plačala kazen preko mobilne banke 30 evrov še isti dan zvečer. Letos dne 30. maja 2025 dobim iz odvetniške pisarne Kocijan Ljubljana za plačilo iste kazni 220 evrov za plačati v 8 dneh, po 8 dneh dalje kazen od 600 evrov do 1990 evrov. Posredovali so iz pisarne Kocijan po pooblastilu odvetnika Marka Kuzmanovića iz Pule, ki je pooblaščen za sodno izterjavo. Na srečo sem imela shranjeno potrdilo v spletni banki in sem ga posredovala Kuzmanoviću in pisarni Kocijan v Ljubljani.

Iz pisarne Kuzmanović so v ponedeljek, 2. junija 2025, odgovorili, da bodo preverili. Iz odvetniške pisarne Kocijan Ljubljana šele v petek, 6. junija, ko sem jih preko maila ponovno pozvala za odgovor in so odpisali, da potrebujejo, še fotografijo številko prekrška. Osem dni je že mimo a še vedno nobene potrditve ali oprostitve, da je prišlo do napake.«

Odvetniška pisarna odgovarja

Za komentar smo prosili odvetniško družbo Kocijan iz Ljubljane, odgovorili so, da se z zadevo vsebinsko ne ukvarjajo, saj so s strani hrvaškega odvetnika pooblaščeni zgolj za posredovanje pozivov.

»S strani hrvaškega odvetnika smo pooblaščeni zgolj za pošiljanje oz. posredovanje obvestil oz. pozivov slovenskim državljanom, ki na ozemlju R Hrvaške niso plačali parkirnine oz. so svoje vozilo nepravilno parkirali, na plačilo kazni ter v zvezi s tem nastalimi stroški upnika in njegovega hrvaškega pooblaščenca. Vsebinsko se z zadevo ne ukvarjamo, prav tako ne zaračunavamo dodatnih stroškov.

Gospa Mojca je na nas naslovila dopis s fotokopijo potrdila o plačani kazni, vendar mi nimamo vpogleda v vplačila teh kazni. Zato smo jo pozvali, da nam še dostavi številko predmeta oz. številko o storjenem prekršku, da smo lahko zadevo povezali v tabeli in jo posredovali hrvaškemu odvetniku, ki vodi postopek. Ugotovili smo, da gospa Mojca sploh ni stranka v postopku, saj je bil dopis poslan drugi osebi z enakim priimkom, kot ga ima sama.

Glede konkretnega primera vam pojasnjujemo, da je naročnik storitve Grad Kaštel - prometno redarstvo, ki je najelo hrvaškega odvetnika Marko Kuzmanovića za vodenje postopka. Zakaj je prišlo do neugodne situacije nam ni znano, saj kot že rečeno smo pooblaščeni samo za posredovanje pozivov in nimamo vpogleda ali je stranka kazen že poravnala ali ne. Nimamo pa pooblastila, da bi lahko vplačila preverjali. Iz prakse pa nam je znano, da velikokrat pride do t.i. nepovezanih vplačil, ker je prišlo bodisi do nepopolnega sklica ali nepopolno vnešenih podatkov pri plačilu in preprosto naročnik storitev ne more povezati vplačila z registrsko številko vozila.

V našem pozivu, ki je bil posredovan stranki v postopku, je bilo navedeno; V primeru, da so svoje obveznosti že poravnali, je ta poziv brezpredmeten in se jim za morebitne nevšečnosti iskreno opravičujemo. V kolikor pa imajo stranke vsebinska vprašanja jih vabimo, da se obrnejo na hrvaškega odvetnika, ki vsebinsko vodi postopek, in sicer na; ppinfo@zousk.hr«

Gre izključno za stroške hrvaškega upnika in njegovega hrvaškega pooblaščenca

Bralka Mojca je opozorila tudi na ekstremno naraščanje višine kazni. Za napačno parkiranje je kazen 60 evrov, če se poravna v 8 dneh 30 evrov. Po letu dni je plačilo iste kazni znašalo 220 evrov, po 8 dneh dalje pa je bila višina kazni od 600 evrov do 1990 evrov.

»Glede na to, da je gospa Mojca dopis naslovila na našo družbo, vam pa še glede stroškov pojasnimo, da so ti obračunani skupaj z neplačano parkirnino oz. kaznijo, da kot izhaja iz dopisa hrvaškega odvetnika, gre izključno za stroške hrvaškega upnika in njegovega hrvaškega pooblaščenca, ki so obračunani skladno s hrvaško zakonodajo oziroma hrvaško odvetniško tarifo (krajevna pristojnost), zato jih ne moremo komentirati, lahko pa pojasnimo, da se je o višini in o utemeljenosti zaračunanih stroškov posameznim dolžnikom, s prebivališčem v Republiki Sloveniji v zvezi z neplačano parkirnino oz. kaznijo na ozemlju R Hrvaške nedavno izrekla tudi Hrvatska odvetniška komora (št.DT-266/2023 z dne;19.09.2024), in sicer v postopku

- prijave slovenskega državljana glede upravičenosti zaračunavanja stroškov pred prisilno izterjavo ter o višini teh stroškov, katera je vse očitke slovenskega dolžnika v zvezi s temi stroški zavrnila kot neutemeljene.

Na podlagi drugega odst. 342.člena Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018, 126/2021,114/2022,156/2022,155/2023) je predpisano, da v primeru, ko dolžnik ne izpolni svoje obveznosti ali je v zamudi z njeno izpolnitvijo, ima upnik pravico zahtevati tudi izpolnitev škode, ki mu je za to nastala. Prav stroški identifikacije dolžnika, prevod dopisa in materialni stroški in ostali specificirani stroški predstavljajo škodo, ki je nastala hrvaškemu upniku, ki ga zastopata hrvaška odvetnika, saj lastnik vozila ni plačal parkirnine in je zato za dolžnika nastala obveznost, da plača vse predhodno navedene stroške, ki so zaradi tega nastali upniku oz. njegovemu hrvaškemu pooblaščencu. Hrvaški odvetnik ima na podlagi podpisanega pooblastila hrvaškega upnika, pravico zahtevati poleg plačila neplačane parkirnine tudi povračilo vseh stroškov, ki so iz tega naslova nastali. Poudarjamo tudi, da so stroški obračunani skladno s predpisi Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvaške ter z Odvetniško tarifo Republike Hrvaške, konkretno Tarifa št. 32 v zvezi s Tarifo št. 37, torej skladno z zakonodajo, ki se uporablja na ozemlju, kjer se je nahajalo vozilo, za katerega njegov lastnik ni plačal parkirnine ali je svoje vozilo napačno parkiral, to je v R Hrvaški, kjer veljajo predpisi R Hrvaške.

V nadaljevanju bi vas radi še seznanili z mnenjem OZS številka: 1992/2024, 2000/2024, 2040/2025, 332/2025 z dne 10.04.2025, ki je je sprejelo stališče, da odvetniška družba s tem, ko je po pooblastilu svoje stranke iz Republike Hrvaške prijaviteljem poslala obvestila o storjenem prometnem prekršku oz. opomin za plačilo neporavnane parkirnine ter s tem zbirala osebne podatke lastnikov vozil; ni ravnala v nasprotju s pravili in načeli Kodeksa odvetniške poklicne etike.«

