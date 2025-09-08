NEVARNO STANJE PODHODA

Bralka opozarja na nevarnost v Ljubljani: »Ali bomo čakali, da komu pade na glavo?« (FOTO)

Dodala je, da so ljudje na težavo večkrat poskušali opozoriti.
Fotografija: Bralka opozarja na nevaren podhod za Bežigradom. FOTO: Bralka
Bralka opozarja na nevaren podhod za Bežigradom. FOTO: Bralka

N. P.
08.09.2025 ob 19:02
N. P.
08.09.2025 ob 19:02

Bralka nas je opozorila na nevarne razmere v Linhartovem podhodu za Bežigradom, kjer se po njenih besedah že dolgo časa kruši konstrukcija. »Mogoče informacija ni atraktivna, je pa žal resnična, še zlasti za mimoidoče, ki upamo, da kakšen del razmajane konstrukcije ne konča na naših glavah,« je zapisala.

Dodala je, da so ljudje na težavo večkrat poskušali opozoriti – s klici in sporočili na Mestno občino Ljubljana, pa tudi s prošnjami trgovcem, ki imajo vhod tik ob podhodu. »Kljub opozorilom se nič ne zgodi. Baje, da sta lastnika dva, ki se preprosto ne odzoveta,« še piše bralka.

Ob njenem zapisu je priložila tudi fotografijo, na kateri je jasno videti razmajane dele konstrukcije tik nad vhodom v trgovino.

Ker gre za javno varnost in nevarnost za mimoidoče, smo se z vprašanji obrnili na pristojne. Zanimalo nas je, ali so seznanjeni z razmerami, kdo je lastnik oziroma upravljavec podhoda in kakšni so načrti za sanacijo. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Ali ste tudi sami naleteli na kaj podobnega? Pišite nam, dodajte fotografijo in pripišite lokacijo.

