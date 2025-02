Bralka opazila nekaj nenavadnega pri lokalni trgovini! Je prišlo do ropa?

Bralka, ki je želela ostati anonimna, je opazila nekaj nenavadnega pri svoji lokalni trgovini na območju Most, in sicer je na vhodnih vratih razbito steklo. Bralka pravi, da je v dotični trgovini prišlo do vloma. Za več informacij smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana, kjer so pojasnili, da so informacije pravilne.

»Na območju Most je bilo vlomljeno v trgovino, od koder so bili odtujeni tobačni izdelki,« je sporočil tiskovni predstavnik PU Ljubljana.

Razbito steklo na vratih trgovine. FOTO: Bralka

»Materialna škoda znaša nekaj sto evrov. Osumljenec za dejanje še ni znan,« je pojasnil in dodal, da so policisti že opravili pregled kraja in da nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.