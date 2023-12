Bralka Nina ostala brez besed: obetala si je toplo juho iz vrečke, a jo je doletelo neprijetno presenečenje (FOTO)

Bralka Nina nam je sporočila, da je pri dveh različnih trgovcih v Sloveniji kupila juhe v vrečki in v njih našla – črve. Dodaja, da jo je neprijeten prizor doletel tako pri kokošji kot goveji juhi istega proizvajalca, kar kaže, da ni šlo za osamljen primer.

Dodaja, da so embalaže, tako bralka (to je razvidno tudi s fotografij, ki nam jih je posredovala), poškodovane ravno v velikosti črva. »V vsakem zavojčku je vsaj po en črv, največ so bili trije,« nam je potarnala.

Zavoj takšne juhe stane okoli evro in trideset centov, kupila pa jih je v začetku decembra.

Za pojasnila smo prosili proizvajalca juh.

Prosijo za embalažo, sledi kontrola

»Zahvaljujemo se vam, da ste se obrnili na nas s to poizvedbo, in obžalujemo, da je imela potrošnica neprijetne izkušnje z našim izdelkom. Naši poslovni procesi so certificirani po standardih ISO, vključno s procesom reševanja pritožb naših potrošnikov, kupcev in inšpekcij. Tako je ena od zahtev proizvodnih standardov stalno spremljanje obstojnosti in kakovosti naših izdelkov. Po vsaki proizvodnji se vzamejo vzorci (t. i. kontra vzorci), ki se hranijo ves čas trajanja izdelka, prav zaradi ugotavljanja obstojnosti in kakovosti izdelka. V skladu s tem bomo v najkrajšem možnem času izvedli protivzorčno kontrolo spornih izdelkov in vas o tem obvestili,« so nam sporočili iz podjetja, ki juhe proizvaja.

Preberite še: Kako se za vedno znebiti kuhinjskih moljev.

A za izvedbo dodatnih analiz, torej ugotavljanje morebitnega vzroka nepravilnosti, potrebujejo poškodovano embalažo izdelka, to je juh, zato našo bralko prosijo, da jim jo posreduje (prošnjo smo ji posredovali): »Potrošnica se namreč v primeru te reklamacije ni obrnila neposredno na nas, zato nimamo njenih kontaktnih podatkov.«

Ponovno so poudarili, da v proizvodnji uporabljajo najvišje standarde, nenehno izboljšujejo sistem nadzora kakovosti ter skrbijo za zdravje in varnost svojih izdelkov, v skladu z zakonskimi predpisi v vseh državah, v katerih posluje.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.