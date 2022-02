Bralka ni vedela, da gre za prevaro in je dala podatke. Kaj zdaj?

Pred dnevi smo vas opozarjali, da so tarča zlikovcev komitenti ene največjih bank v Sloveniji. Na mobilne telefone so prejeli sporočila, da so jim blokirali račun, če ne želijo, da jim ga zaprejo, pa naj se prijavijo na priloženi povezavi.

Nekateri so to storili, zlikovci pa so naslednje trenutke izkoristili zelo hitro. V včerajšnji policijski kroniki z območja, ki ga pokriva mariborska policija uprava namreč pišejo: »Obveščeni smo bili o treh primerih zlorab bančnih kartic. Neznani storilci so s pridobljenimi podatki bančnih kartic lastnikov opravili več dvigov denarja oziroma nakupov. V enem primeru je oškodovanec prejel SMS-sporočilo z obvestilom, da ima transakcijski račun blokiran in da mora zamenjati geslo spletne banke. Uporabnikom svetujemo posebno previdnost, kadar prejemajo zahteve po vnosu prjavnih podatkov ali drugih občutljivih bančnih podatkov prek spletnih povezav, prejetih po SMS-sporočilih ali elektronske pošte – to je lahko prvi znak prevare, zato naj v primeru dvoma o verodostojnosti sporočila to raje preverijo.«

Med tistimi, ki je svoje podatke delila z zlikovci, je tudi naša bralka, ki ne ve, kaj zdaj. Svetovali smo ji, da se čim prej obrne na svojo banko, NLB pa prosili za navodila za ravnanje.

»Pri tovrstnih primerih poskusov zlorabe prek SMS-sporočil vedno svetujemo strankam, da pobrišejo sporočilo oziroma ga ne klikajo, v primeru pa, da posredujejo podatke, svetujemo, da nemudoma kontaktirajo naš NLB Kontaktni center, ki je strankam na voljo 24 ur vsak dan, da dobijo vse potrebne informacije in napotke ter konkretno pomoč.

Tako je bilo tudi v zadnjem primeru. NLB Kontaktni center je kontaktiralo nekaj strank, ki so prejele tako SMS-sporočilo in kolegi so jim pojasnili, da gre za poskus zlorabe. Načelno stranke sicer niso vpisovale osebnih podatkov, če pa bi jih, svetujemo blokacijo tako kartic kot mobilne in spletne banke. Za zdaj nobena od strank še ni prijavila zlorabe iz tega naslova.

Naj dodamo, da strankam za njihovo varno poslovanje in nadzor nad njim vedno svetujemo, da sproti spremljajo SMS-obvestila o poslovanju s karticami. Na ta način lahko nemudoma ugotovijo, da določene transakcije niso opravile one. V tem primeru naj nemudoma kontaktirajo NLB Kontaktni center, kjer bodo blokirale kartico in dobile napotke za sprožitev finančne reklamacije za povrnitev škode iz naslova zlorabe. Vsako reklamacijo obravnavamo individualno in sprejmemo odločitev po preučitvi vseh okoliščin,« so odgovorili iz NLB.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.