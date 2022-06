Bralka nejevoljna zaradi digitalnih bonov: Bo zanje sploh dovolj časa?

S 15. junijem so v veljavo stopili digitalni boni. Zaenkrat jih lahko koristijo osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje, ki lahko za vrednost 150 evrov nakupijo računalniško opremo. Boni pa bodo šele pozneje na voljo tudi starejšim od 55 let, ki bodo pred tem morali opraviti brezplačno izobraževanje s področja digitalnega opismenjevanja.

To pa starejše upravičence precej skrbi. Na nas se je obrnila bralka, ki ni prepričana, da bo stvar dobro delovala, glede na to, da razpis za tečaje digitalnega opismenjevanja šele poteka, izvajalci pa naj bi bili znani predvidoma v juliju oz. avgustu. Rok za koriščenje bonov je ob tem 30. november. Bodo upravičenci sploh imeli dovolj časa za unovčenje bonov?

Obrnili smo se na Službo vlade za digitalno preobrazbo, od koder so nam odgovorili, da bodo izobraževanja za odrasle, stare 55 let in več, trajala približno deset ur. »Verjamemo, da bo možno izkoristiti bon do 30. novembra 2022,« so zagotovili.

Kako bodo izobraževanja potekala?

Kako bodo ta izobraževanja sploh potekala? Bralko namreč skrbi tudi, da se pri starejših ne bodo upoštevale nikakršne razlike v znanju in digitalnih kompetencah. Bodo torej vsi morali opraviti enako izobraževanju v enakem obsegu, ne glede na znanje? Ali ne bi bilo bolj smiselno oblikovati različna izobraževanja za različne skupine?

»Na voljo bodo različna usposabljanja; tako za tiste, ki se bodo šele spoznali z računalniškimi in digitalnimi tehnologijami ali pa imajo z uporabo le malo izkušenj kot tudi za tiste, ki se želijo spoznati s tehnološkimi možnostmi za poenostavljanje življenjskih opravkov. Usposabljanja bodo prilagojena udeležencem in do njih prijazna, tako da bodo morebitni strahovi hitro premagani,« so sporočili z vladne službe.

»Udeleženci izobraževanj se bodo učili o osnovah varnega zagona pametne naprave, iskanja vsebin na spletu, pošiljanja sms-ov, mms-ov in e-pošte, opravljanja video klicev, fotografiranja. Lahko se bodo naučili pridobiti in uporabljati digitalni podpis, navigacije ali vremenske aplikacije. Naučili se bodo uporabljati tudi e-zdravje, e-davke in tudi spletno nakupovati, spoznali pa bodo lahko tudi pasti spletnih nakupov. Možno bo tudi spoznavanje spletnega bančništva ali pa fotografiranja z možnostmi obdelave in še marsikaj drugega. Vsa usposabljanja bodo temeljila na praktičnih primerih.«

Mnoge upravičence pa precej čudi tudi dejstvo, da sta denimo dva bona lahko združljiva med sorojencema, ne pa tudi med možem in ženo. Na službo vlade za digitalno preobrazbo smo povprašali tudi zakaj je tako, a so nam odgovorili le, da tako določa zakon.

Ste opazili kaj zanimivega? Pišite nam prek spodnjega obrazca.