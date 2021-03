Bralka ne more verjeti svojim očem: Ker bo jutri konec sveta ... (FOTO)

Gneča v središču BTC. FOTO: Bralka Anja

Dan pred ponovnim zaprtjem države, ko se bodo zaprle tudi številne trgovine, se nam je iz ljubljanskega BTC oglasila bralka, ki pravi, da je tam že od zjutraj velika gneča. »Ker bo jutri konec sveta,« je zapisala ob fotografiji, iz katere je razbrati, da bo zadnji dan marca veliko Slovencev preživelo v gneči, da opravijo še nekatere nakupe.Vlada je za čas med 1. in 12. aprilom sprejela odlok , s katerim so določili izjeme pri obratovanju gospodarskih družb, in sicer veljajo za lekarne, bencinske servise, finančne službe, dimnikarske storitve pod že znanimi pogoji, servisne dejavnosti, gradbena dela na nenaseljenih območjih, osebne prevzeme hrane (tudi na kmetijah) in druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.