Bralka na dopustu v Sloveniji, a razočaranje je bilo veliko

Bralec Elvis iz Term Čatež: Zadovoljni!



»Trenutno končujemo dopustovanje v Termah Čatež. Smo koristili bone, plačali za 5 nočitev za 6 oseb, mobilna hiška, cena slabih 925 evrov. Zadovoljni,« se nam je v soboto iz Term Čatež javil bralec Elvis. Dodal je, da je sicer res, da se prek raznih spletnih platform, ki ponujajo bivanje, oddaja marsikaj. (A. L.)

Stenice lahko gostje prinesejo s sabo

Slovenci se letos zaradi koronavirusa množično odločajo ostajati v domovini in počitnice preživeti v lastni državi. Seveda tudi zaradi turističnih bonov, ki jih je osebam s stalnim prebivališčem v Sloveniji podarila država. Da pa izkušnja ni vedno dobra, ampak celo polna razočaranja, nam je povedala bralka. V slovitem Hotelu Toplice, ki je del Term Čatež, je z družino doživela nekaj, na kar si ne bi upala nikoli pomisliti.»Hotel Toplice v Termah Čatež: Zadnji dan bivanja sem opazila da imam popikano kožo na nogi... Na postelji sem opazila majhno žuželko, mož je našel dve en dan prej. To žival sem poslikala in ugotovila, da je stenica. Sramota za tak hotel z štirimi zvezdicami, da si privošči, da do tega pride!!!! Razočarana,« je zapisala bralka. Z družino ni mogla verjeti, da se kaj takega lahko zgodi v tako opevanem hotelu. »Pri odjavi so mi na recepciji rekli, da bodo preverili in so se opravičili. Bili smo v dveh sobah in v obeh so bile stenice tako da predvidevam, da je takih več sob.«Za pojasnila in odgovore, kako ukrepajo, smo se obrnili na skupino Terme Čatež. »O sumu na stenice v Hotelu Toplice nas je doslej obvestila samo ena gostja. Gospa je ob odhodu dne, 2. 8. 2020 pokazala fotografijo, s katere žal ni bilo razvidno, da gre za stenico. Da je s fotografije nemogoče določiti vrsto insekta, saj so le-te izredno slabe kakovosti, kot tudi, da so piki na nogah dokaj neverodostojen dokaz, je potrdil tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Gostji smo se opravičili in sobo, v kateri je bivala, temeljito pregledali. V njej nismo našli nobene sledi morebitnih stenic. Vseeno smo jo – skladno z navodili NLZOH – generalno očistili in razkužili ter preventivno zamenjali vzmetnico, saj se običajno stenice zadržujejo prav v posteljnini in vzmetnici,« nam je odgovorilaiz Term Čatež.Gostji se zahvaljujejo, da se je obrnila na njih. Pravijo, da lahko le na ta način takoj ukrepajo. »Dejstvo je, da so se stenice v zadnjih letih v svetu ponovno zelo razširile, saj jih gostje lahko s sabo prinesejo, kot tudi odnesejo. Potujejo lahko s pohištvom, prtljago, z obleko in drugimi osebnimi predmeti.«Razložila je tudi, da so vse vzmetnice v Hotelu Toplice zamenjali pri njegovi obnovi leta 2016.