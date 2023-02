Bralka Mojca ogorčena, kako trgovci zavajajo kupce. Poglejte, kaj je ugotovila

Pisala nam je bralka Mojca, ki je nakupovala v eni izmed trgovin priljubljenega diskontnega trgovca. Med drugim si je privoščila tudi grozdje, doma pa doživela neprijetno presenečenje.

Grozdje je bilo pakirano v plastičnem zabojčku, na katerem je bila zapisana teža 500 g. Ko ga je stehtala, ga je bilo samo 450 g. Težo je želela preveriti že v trgovini, vendar tehtnica tam ni delala. Bralka Mojca je prepričana, da trgovec namerno zavaja kupce.

Kupljeno grozdje je bilo manjše teže kot je bilo napisano na embalaži. FOTO: Bralka Mojca

Kot smo že poročali, se je enako zgodilo bralcu pri nakupu čebule. Na vrečki je bilo napisano, da vsebuje 2 kilograma, realno pa je je bilo le 1,5 kg. Več o tem preberite tukaj.

Za pojasnila smo se takrat obrnili na trgovca. Kot odgovarjajo »prejeto blago tako že na vhodu v skladišče vedno preverimo, stehtamo in ga ob morebitnem odstopanju zavrnemo ter tako preprečimo, da bi v trgovine prispelo blago z nižjo težo od nazivne (to je masa ali prostornina, ki je označena na embalaži in ki naj bi jo predpakirani izdelek vseboval). Kljub vsemu se tovrstnim primerom ne moremo vedno izogniti,« pojasnjujejo. Podjetje dodaja, da izjemoma pride do določenih minimalnih odstopanj pri sadju in zelenjavi, tudi zaradi izsušitve pridelka.

Če imate tudi vi za nas zanimivo zgodbo, izpolnite spodnji obrazec.