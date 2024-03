Bralka Martina ne more verjeti, po nekaj dneh oskrunili grob njenega očeta (FOTO)

Pokop mrtvih je verjetno ena najzgodnejših oblik verskega udejstvovanja. Nakazuje, da je ljudi že od nekdaj zanimalo in skrbelo, kaj pride po smrti. Zato so umrle pogosto pokopavali z denarjem, dragocenimi predmeti in oblačili - da bi jih vzeli s seboj v onstranstvo. Najstarejši znani pokop naj bi se zgodil pred približno 130.000 leti.

Pred nepridipravi pa niti grobovi niso varni, sploh zaradi dejstva, da so ljudje z mrtveci pogosto pokopavali dragocenosti. Bralko Martino je pred nekaj dnevi užalostilo in razjezilo to, da je že po nekaj dneh nekdo oskrunil grob njenega ata. Za žalujoče je takšno dejanje lahko še posebej boleče, saj so v tem obdobju bolj ranljivi.

Nejeverno je zapisala: »Prejšnji teden smo pokopali svojega ata. Ker je oboževal svoj sadovnjak, mu je soseda v ikebano pripela nekaj hrušk in jabolk. In v dveh dneh so z njegovega groba pokradli dol hruške in jabolka, pustili so le eno jabolko. Resno?«

Lepa gesta sosede je bila tako zaman, rezultat pa je družino razžalostil. Vseeno pa se pri kraji hrane velja vprašati, ali ni pristala v želodcu nekoga, ki jo je resnično potreboval. Morda je soseda s sadno ikebano naredila dve dobri dejanji v enem - se poklonila sadjarju in nahranila reveža.

