Bralka Marija: »V Sostrem že tretjič kopljejo isto luknjo, promet oviran več let – kdo plačuje to zmedo?!«

V uredništvo Slovenskih novic se je oglasila ogorčena krajanka Marija iz ljubljanskega Sostra. Že več let opazuje, kako na isti cesti znova in znova kopljejo – najprej zaradi kanalizacije, nato optike ali kakšne druge napeljave. In vsakič ista zgodba: izkop, polaganje, zasipavanje … in čez nekaj mesecev vse od začetka.

Kot pravi bralka, so na dotičnem odseku ceste v zadnjih letih »isto luknjo odkopali in zakopali že trikrat«. Najprej so delavci položili kanalizacijo, nato so prišli izvajalci za optiko, pozneje še druge napeljave, trdi. Videti je, da se izvajalci med seboj sploh ne usklajujejo. »Ne morem verjeti, da v 21. stoletju še vedno ne morejo uskladiti del, da bi vse napeljave položili naenkrat. Cesta je vsakič zaprta, mi pa moramo iskati obvoze,« pove krajanka.

Po njenih besedah je vsak poseg povzročil novo zaporo ceste, hrup, prah in dodatne stroške, ki jih – kot sumi – na koncu plačujejo občani. Ljudje so zaradi dogajanja vse bolj jezni, saj »bi stvar lahko bila že zdavnaj zaključena«, pravi gospa Marija.

Na Mestno občino Ljubljana smo naslovili vprašanja za razjasnitev neljube situacije. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.