Bralka Majda ogorčena, znani trgovec že oglašuje božično dekoracijo

Na naše uredništvo se je obrnila ogorčena bralka Majda in nam poslala fotografijo s pripisom, da »znana trgovina za dom in gradnjo že od sredine septembra oglašuje božične izdelke«.

Časi se spreminjajo, pred petimi leti so trgovci takšne kampanje začeli kasneje, oktobra ali celo novembra. Ker pa so potrošniške navade in pričakovanja iz leta v leto večji, nekateri trgovci začenjajo oglaševanje prej.

V večjih trgovinah se tako že septembra pojavljajo začetni oglasi in nekaj dekoracij, a večina ljudi v tem času še ne kupuje aktivno. To je bolj 'spodbujevalni' čas, da si ljudje ogledajo ponudbo, saj večina ljudi začne razmišljati o božičnem okraševanju doma šele sredi novembra.

Kombinacija tradicije in sodobnih navad

Tisti, ki radi načrtujejo in iščejo posebne izdelke, že konec septembra ali oktobra obiščejo trgovine, da si ogledajo ponudbo in poiščejo navdih za okrasitev doma. Čeprav velik del Slovencev kupuje darila v zadnjem tednu pred božičem, se trend zgodnjega nakupa povečuje. V angleško govorečem trženjskem žargonu se pojavlja izraz 'Christmas creep' — to pomeni, da trgovci začnejo oglaševati božične izdelke, dekoracije in kampanje vedno prej. Študije kažejo, da kar 40 odstotkov potrošnikov po svetu za božične nakupe začne gledati že septembra.

Večina Slovencev se še vedno odloči za nakup daril v zadnjem tednu pred božičem, medtem ko dekoracije doma postavijo prej — običajno konec novembra ali začetek decembra.

Slovenci tako kombiniramo tradicijo in sodobne navade nakupovanja. Radi ohranjamo domače praznično vzdušje, a se tudi prilagajamo marketinškim trendom in ugodnostim zgodnjega nakupa.

Tisti, ki radi načrtujejo in iščejo posebne izdelke, že septembra ali oktobra obiščejo trgovine, da si ogledajo ponudbo in poiščejo navdih za okrasitev doma.

Preberite še: