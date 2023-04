Bralka Maja zjutraj pred hišo naletela na prizor, ki jo je pustil odprtih ust

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Maja iz Ljubljane, ki se ji je ta teden zgodilo nekaj nenavadnega. V noči na sredo so ji namreč ukradli avtomobil znamke Mercedes-Benz. »Zjutraj, ko sem želela v službo, me je pričakal prazen parkirni prostor, pred hišo v vasi Šmartno ob Savi,« pripoveduje Maja, ki se čudi izbiri tatu, saj kot pravi, je njen avto res specifičen, krasijo pa ga tudi napisi.

Bralkin avtomobil so nato izsledili v Nemčiji. Kot poroča Radio Sarajevo, je 41-letnega državljana Bosne in Hercegovine je 29. marca poskušala zaustaviti mejna policija. V zasledovanju voznika rdečega mercedesa z ljubljanskimi registrskimi oznakami je bilo ogroženih več drugih udeležencev v prometu.

Ogrožal tudi druge voznike

Nemška policija je sporočila, da je voznik med begom divjal s hitrostjo več kot 160 kilometrov na uro in večkrat prehiteval po desni. Nekaj voznikov se je komaj izgonilo trčenju. Na koncu je nepridiprav, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, peš pobegnil skozi polje ob cesti. Enote mejne policije so ga na koncu tudi izsledile in prijele.

Maja je ob tem pohvalila policiste policijske postaje Moste za »hitro obveščanje in predvsem za srčnost in predanost svojemu delu«. Kot pravi, jo avtomobil zdaj čaka v Nemčiji.