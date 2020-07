Bralka Maja: Vrglo me je z ležalnika. Je to nova oblika turizma? (FOTO)

Kar nekaj zanimanja za izletniške ladje. FOTO: Bralci poročevalci

Bralko, ki vikende že zadnjih 20 poletij preživlja v hrvaški Istri, je na plaži z ležalnika v zrak vrgla hrupna glasba.»Mir in tišina, ko iz ljubega miru pripluje ladja k obali v Plavi laguni v Poreču, kjer sem poležavala na plaži pod bori. Z izletniške ladje je hrumela elektronska glasba, kot da je premična ambasada Gavioli, in se za na kratko ustavila nasproti plaže. Česa takšnega v vseh teh letih nisem še nikoli videla ob tem delu plaže. Je to nova oblika turizma?«Medtem ko plaže samevajo in si turistični delavci belijo glave zaradi izpada dohodka, pa se nekatere turistične ladje vendarle napolnijo skoraj do zadnjega kotička. Tudi bralecnam je poslal fotografijo iz Vrsarja, kjer so turisti zasedli eno od turističnih ladij, ob druženju in zabavi pa pozabljajo na 'socialno distanco'.Nekaj nabito polnih ladij je prikazanih tudi na spletnih omrežjih. Ena je denimo z otoka Paga, kjer je razvpita plaža Zrće. A tokrat so se žurerji zabavali kar na tako imenovani 'party barki'.