Bralka Klavdija: Kava za evro, sladica za 1,80 in pica za 7 evrov – v Sloveniji pa astronomske cene

Medtem ko se v Sloveniji turisti vse bolj zgražajo nad astronomskimi cenami pic, kave in sladic, iz Italije še naprej prihajajo zgodbe, ki zvenijo kot iz nekega drugega časa. Bralka Klavdija nam je v začetku maja poslala seznam cen, ki jih je plačevala med dopustom na Siciliji – in zneski so tako nizki, da bi jih marsikdo prebral dvakrat.

Cene, ki ne udarijo po žepu

Na sončni Siciliji si je Klavdija privoščila oddih v apartmaju za 6 oseb, za katerega so plačali 80 evrov na noč, kar pomeni 13,30 evra na osebo. Cene v restavracijah in barih pa so tiste, ki so jo – in verjetno bi tudi marsikaterega Slovenca – še najbolj navdušile:

Pivo v baru na plaži: 2,5 evra

Znamenita sicilijanska sladica kanolo: 1,80 evra

Kava: 1,20 evra

Pice: od 7 do 10 evrov

Morska hrana: od 10 do 12 evrov

Parkiranje ob plaži: brezplačno

Celodnevno parkiranje v garažni hiši v Palermu: 10 evrov

Bralka nam je poslala seznam cen, ki jih je plačevala med dopustom na Siciliji - na fotografiji računa podčrtano pivo, ki stane 2,5 evra. FOTO: Bralka Klavdija

Ko sendvič stane 2 €, pri nas pa voda iz pipe

To ni prvič, da bralci primerjajo italijanske cene z domačimi. V prejšnjih prispevkih smo že pisali o sendviču s klobaso za 2 evra, penini za 3 evre in kavi za 1 evro.

»Italija je za nas reveže, vi bogati pa kar šibajte na morje,« je zapisal bralec, ki nas je spomnil, da solidne cene niso nujno stvar preteklosti – le mejo je treba prestopiti v pravo smer.

Če boste želeli spiti kavo s pogledom na jezero, jo boste močno preplačali. FOTO: Franc Ferjan/avstrijsko Veleposlaništvo V Ljubljani

In Slovenija? V Ljubljani je cena za dve kavi z mlekom že presegla 6 evrov. Na Bledu vas lahko kombinacija kave, soka in kremne rezine stane tudi 18 evrov, pica pa več kot 18 evrov – vse to ob dodatni postrežnini za vodo iz pipe.

Sicilija z gostoljubnostjo in razumljivimi cenami

Klavdijina izkušnja se ujema s številnimi drugimi slovenskih turistov, ki poudarjajo prijaznost domačinov, kakovost hrane in razmerje med ceno in ponudbo. Italija – še posebej južni del – ostaja destinacija, kjer še vedno velja pravilo, da mora biti dobra hrana dostopna vsakomur, ne le premožnim gostom.

Ob tem se znova odpira vprašanje: kdo si še lahko privošči dopust v Sloveniji? In predvsem – kdo ga še hoče, če čez mejo za tretjino cene dobimo več, in to z nasmehom?

Če imate tudi vi svojo izkušnjo z dopusta doma ali v tujini, nam pišite! Dopišite lokacijo in pošljite fotografijo računa.