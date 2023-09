Bralka: Kje so inšpektorji? Opozorila ne zaležejo (FOTO)

Bralko, ki stanuje v okolici OŠ Dravlje v Ljubljani, upravičeno moti dejanje lastnikov štirinožnih kosmatincev, ki redno hodijo na zelenico, kjer je zanje prepovedan obisk.

Na obvestilni tabli, ki je pripeta na ograjo, ki omejuje osnovno šolo piše: »OŠ Dravlje in zemljišče, ki ga obdaja, sta namenjena vzgoji in izobraževanju. Obiskovalce vljudno prosimo, da na šoli in igrišču skrbite za red in čistočo. Uporaba igrišča na lastno odgovornost,« je zapisano na tabli in zraven s simboli prečrtano, da je vstop prepovedan motorjem, kolesom in psom.

Kosmatinci na zelenici, kjer je vstop zanje prepovedan. FOTO: Bralka

»Gre za nepismene sprehajalce psov. Kje so inšpektorji? Šolarji pa imajo na tem dvorišču telovadbo. Kam to pelje? Vsak dan isto, opozorila pa ne zaležejo,« nam je zapisala besna bralka.

Ravnateljica OŠ Dravlje Lucija Željko pojasnjuje, da je zelenica, ki je ob šoli obdana z ograjo, v času pouka zaklenjena, medtem ko je v popoldanskem času zelenica dostopna vsem. »Od vseh, ki zelenico uporabljajo, pričakujemo, da jo uporabljajo v skladu z navodili na tablah ob vhodih,« je jasna ravnateljica.

Pritožb staršev glede prisotnosti psov na zelenici v zadnjem času na šoli niso prejeli.

