Bralka Katja po tragediji v Mengšu: Ne razumem staršev ...

Marca je Slovenijo pretresla tragedija v Mengšu, saj je življenje izgubila osemletnica. Kot smo poročali ta teden, so njeni starši ovadili lastnika psa in tudi starše, kjer je bila pokojna deklica tistega dne v varstvu. V uredništvo smo prejeli pismo bralke, ki meni, da za ta tragični dogodek krivde ne bi smeli pripisovati staršem, ki so deklico takrat varovali, prav tako ne lastniku psa.Njeno pismo objavljamo v celoti (nelektorirano):»Tragedija, ki se ne bi smela zgoditi. Zmotilo me je že, da se je o dogodku pisalo, ko pa so uspavali psa, ni nihče od medijev odreagiral. Pisala sem tudi ministru in inšpekcijski službi, ki žal nista bila odzivna, pa bi morala biti.Deklica ne bi smela umreti, žal pa ne razumem staršev, da obsojajo starše, kjer je deklica bila, oni že tako nosijo posledice, ki jih bodo imeli za vse življenje, prav tako lastniki, žal pokojnega psa. Bili sta na dvorišču, kjer ne bi smeli biti. Pes je branil svoj teritorij, na svojem ograjenem dvorišču, kaj se je dogajalo, ne ve nihče.Vsi bi morali svoje otroke naučiti, da k psu, ki ga ne poznamo, ne hodimo, sploh če je na ketni, in v ograjenem dvorišču. Pravzaprav smo izgubili fokus, kaj je prav in kaj narobe. Žal življenja deklice in psa, ne moremo vrniti, lahko pa preprečimo, da se ne zgodi še kakšna podobna tragedija.«