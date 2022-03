Bralka Jelka: Ob poslušanju sem bila žalostna, zaskrbljena

Na nas se je obrnila bralka Jelka, ki je pred dnevi zastrigla z ušesi ob poslušanju nacionalnega javnega servisa Radio Prvi. Kot pravi, je njihova redna poslušalka, a je bila nedavno presenečena nad glasbenim izborom. V dveh urah, kolikor je poslušala radio, je bilo predvajanih veliko pesmi, ki so prepevale o vojni, bile pa so tudi pesmi, ki so pozivale k miru.

Biti vojak je najboljša obrt; Kam so šle vse rožice, Kam so vsi vojaki šli? Zdaj so v grobovih vsi; Blowin' in the Wind (Zgubljeno v vetru); Samo da rata ne bude (Le da ne bo vojne), Kolk je mrtvih, so si sledile skladbe. Zavrteli pa so tudi skladbo Johna Lennona Give Peace a Chance, ki poje o enotnosti, upanju in miru.

Bralka pravi, da so pesmi vplivale na njena čustva. Zaveda se, da v Ukrajini divja vojna, da so pred nami nepredvidene okoliščine in da so razmere napete, a so pesmi njena občutenja še stopnjevala. Ob poslušanju je bila žalostna, zaskrbljena, začutila je strah ... Kot pravi, bi po poročilih vsaj malenkost odmislila grozote, a jih tokrat ni uspela.

Z uredništva glasbenega in razvedrilnega programa Prvega programa Radia Slovenija so nam pojasnili, da so glasbeni izbor tematsko prilagodili razmeram po svetu. »Glasbeni uredniki vedno oblikujejo glasbene izbore tako, da se čim bolj povežejo z ostalim programom. Ker se trenutno številne informativne vsebine nanašajo na vojno v Ukrajini, ob teh vsebinah dodajamo glasbena sporočila, ki se, kot rečeno, vsebinsko povežejo, saj v tem vidimo smisel celote radijskega programa, ki teče 24 ur,« so nam pojasnili.

