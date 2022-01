Bralka zmedena zaradi tega, kar je videla na nebu nad Krškim (VIDEO)

Naša bralka Tina je v soboto ponoči na nebu nad Krškim zagledala nenavaden pojav. »Bilo je precej svetlejše od zvezd in se je premikalo. Na iphonu lahko približam in se vidi kot eksplozija barvnih lučk,« nam je zaupala o skrivnostnem pojavu in dodala, da telefona ni premikala med snemanjem.

Dragi bralci, morda veste, kaj bi to lahko bilo?

Pomislili smo na Starlink, s katerimi ameriško vesoljsko podjetje SpaceX v lasti Elona Muska zagotavlja satelitsko internetno povezavo tudi z najbolj oddaljenimi deli sveta. Na nebu hkrati potuje 60 satelitov, vidljivost pa je odvisna od vremena oziroma od oblačnosti. SpaceX je od leta 2016 do zdaj izstrelil že 1565 satelitov, v prihodnosti naj bi jih bilo kar 12.000. Sateliti krožijo okoli 550 km nad Zemljo, vsak pa je težak 260 kilogramov.