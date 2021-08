Bralka je zgrožena nad tiktokom in tem, kar počnejo Slovenci

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

Na nas se je obrnila ogorčena bralka, mama 17-letnika, ki kar ne more verjeti svojim očem, kaj vse je dovoljeno na tiktoku in kaj počnejo mladi za pozornost. Takole je zapisala: »Spoštovani! Prosim poglejte si ta profil na tik toku. So Slovenci in počnejo nevarne stvari...Najbolj me je zmotilo to, da s temi blesarijami spodbujajo mlade k takšnim dejanjem. In to da se kmetu uničuje pridelek! Katastrofa, res..«Dodala je posnetek s tiktoka. Na posnetku se mladenič pelje v avtu, kar naenkrat ugasne motor in vzame med vožnjo ključ iz avta, pri tem avto pelje naprej in se zaleti v koruzo. S tem seveda poškoduje pridelek, ob tem pa se mladenič smeji.