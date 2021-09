Bralka Janja navdušena z dopusta: Zakaj tega še nimamo v Ljubljani?

Na avtobusu nenehno predvajajo pravila, kako se plačuje vožnja. FOTO: Janja, bralka poročevalka

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Naša bralka, Ljubljančanka, se je med letošnjimi dopustom mudila na španski Majorki. Bila je navdušena nad otokom in preštevilnimi plažami, pa tudi nad javnim avtobusnim prometom. Z avtobusi se je namreč mogoče voziti izjemno preprosto: kar potrebujete, je debetna ali kreditna kartica. To potnik prisloni ob čitalnik ob vstopu na avtobus in nato še ob sestopu (z isto kartico se lahko pelje pet ljudi). Tako sistem ve, kakšno pot si opravil in ti za ustrezen znesek bremeni račun. Avtobus so opremljeni tudi z USB-vhodi, tako da popotniki lahko nanje priključijo in polnijo svoje mobilne naprave. Seveda jo pa zanima, zakaj vsaj v slovenski prestolnici ne moremo posnemati takšnega ali podobnega sistema in postati turistom prijaznejši.V Ljubljani imajo danes turisti možnost plačevanja voznine na mestnih avtobusih z vrednostno kartico urbana, na katero je možno naložiti dobroimetje v vrednosti do 50 evrov, in pa s turistično kartico urbana, ki poleg brezplačnih voženj z avtobusi ponuja še dodatne ugodnosti (brezplačen obisk več kot 20 znamenitosti, brezplačen vóden ogled mesta in brezplačen dostop do brezžičnega interneta). Uporabnik lahko izbira med 24-, 48- in 72-urno urbano, stane pa 31 do 45 evrov. Na vprašanje, ali pri LPP razmišljajo o tem, da bi sistem nadgradili, da bi bilo možno plačevanje s kreditnimi in debetnimi karticami,iz urada direktorja pri LPP pisno odgovarja (nelektorirano) takole: »Različne možnosti načina polnitve dobroimetja Urbane spremljamo in jih bomo v največji možni meri v bližnji prihodnosti tudi implementirati. Že zdaj je možno polnjenje dobroimetja na aplikaciji Urbana na vseh Urbana plačilnih mestih in urbanomatih. Z namenom izboljšave uporabniške izkušnje imamo v načrtu nadgradnjo aplikacije Urbana z vsemi multimodalnimi funkcionalnostmi, med katerimi bo vsekakor tudi možnost polnitve z debetnimi karticami. Ker pa gre za celovito nadgradnjo, časovnice za implementacijo ne moremo napovedati.«Kar se USB-vhodov tiče, jih trenutno ponujajo na dveh turističnih avtobusih: »Starejši avtobusi USB-vhodov nimajo. Bomo pa v prihodnje pri nabavi novih tovrstnih avtobusov zagotavljali tudi USB-vhode. Avtobusi v mestnem prometu nimajo USB-vhodov. O nadgradnji teh ne razmišljamo, saj potnik v povprečju z avtobusom potuje 15 minut in v tem času ne bi mogel napolniti svoje mobilne naprave.«