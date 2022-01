Bralka iz Ljubljane zgrožena: Takole imajo, pripeljejo, ustavijo in ... (FOTO)

Pred tremi meseci smo poročali o divjem odlagališču, ki se nahaja kar sredi ljubljanskih Dravelj. Kot nas je takrat opozoril bralec, se to dogaja že nekaj let. Stanovalci sosednjih blokov pri vhodu v garažne prostore, kjer je sicer mesto za odvoz kosovnih odpadkov stanovalcev Klopčičeve ulice, nenehno odlagajo odpadke, in to ne le tedaj, ko je čas za odvoz.

Tokrat se je na naše uredništvo obrnila bralka Marica, ki nam je poslala fotografije, s katerih je razvidno, da je na tej lokaciji znova večje število kosovnih odpadkov. »Mine nekaj mesecev, takole imajo kar na cesti, pripeljejo, ustavijo in odložijo!« se jezi bralka.

Odpadke so že odstranili

Odlagališče v ljubljanskih Dravljah. FOTO: bralka Marica

Kot so nam pojasnili na inšpektoratu Mestne občine Ljubljana, so s problematiko nedovoljenega odlaganja odpadkov na Klopčičevi ulici v Ljubljani seznanjeni. Kot so nam zagotovili, so odpadke odstranili že prejšnji petek, za kar je poskrbel izvajalec javne službe (JP Voka Snaga, d. o. o.).

Inšpektorat MU MOL na lokaciji opravlja nadzore. »Z namenom dolgoročne rešitve tovrstne problematike smo sklicali sestanek več deležnikov,« še odgovarjajo.

Inšpektorat: Težko je odkriti povzročitelje

Odlagališče v ljubljanskih Dravljah. FOTO: bralka Marica

Zanimalo nas je tudi, ali je zaradi omenjenega početja že kdo prejel kazen. Kot pravijo, sta bila na tej lokaciji v lanskem letu obravnavana dva primera. »Ob tem pa želimo dodati, da je za uspešno izvedbo prekrškovnega postopka potrebno nedvomno ugotoviti, kdaj natančno so bili odpadki odloženi in kdo je izvirni povzročitelj nezakonitega odlaganja odpadkov, kar pa se običajno zelo težko ugotovi glede na vrsto odloženih odpadkov.«

Inšpektorat MU MOL poziva vse, da s komunalnimi odpadki ravnajo skrbno in odgovorno. »Le skupaj lahko zagotavljamo varstvo našega okolja in dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost samega življenja ter ohranjanja biotske raznovrstnosti.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam in pošljite fotografije.