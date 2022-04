Bralka iz Grosuplja: ogromen kosmati pajek me je ugriznil, tako hudo je bilo

Bralka Lana iz Šmarja-Sap v občini Grosuplje je imela bližnje srečanje z neznanim pajkom. Neke noči je uspavala svojega otroka in je še sama poleg zaspala za slabe pol ure. Ko se je zbudila, je imela strašne bolečine v desni nogi, ki so se stopnjevale do te mere, da ni uspela premikati prstov in celo hoditi po nogi. Morala je šepati. Noga je bila vsa zatekla. »Bolelo me je med kostmi po celem stopalu. Na nogo nisem mogla stopiti, tako močno me je bolel nart. Imela sem občutek mišičnega krča, a je k sreči bolečina po 24 urah izginila,« nam je zaupala v telefonskem pogovoru.

Žarkasta tarantela je avtohtona vrsta pajkov. Najdemo ga na travnikih, v parkih in gozdovih. Včasih zaide tudi v človeška bivališča. FOTO: Simon Kovačič, Prirodoslovni Muzej Slovenije

Sprva ni vedela, zakaj ima tako hude bolečine v nogah, dokler ni na steni dnevne sobe čez približno dvanajst ur opazila kosmatega pajka, rjavkaste barve, velikega kar 5x5 centimetrov. Takrat je tudi bolje pogledala na nart in videla majhno, 2x2mm belo mesto, okrog pa nekaj otekline.

Pomislila je, da bi šlo lahko za ugriz pajka. Kot pravi, je bil podoben taranteli in z brskanjem po spletu se ji je zazdelo, da bi lahko šlo za žarkasto tarantelo. Fotografijo pajka žal ni posnela, prav tako pa so ga izpustili v naravo. Jo je domnevno tarantela ugriznila, ko se je dvignila iz postelje in tako prestrašila ne zlonamernega in načeloma miroljubnega pajka?

Je šlo za ugriz tarantele?

»Tarantela je slovensko ime za večje pajke iz skupine volkcev (Lycosidae). Gre za splošno razširjeno skupino pajkov v Evropi. Na žalost pa ljudje pogosto niso seznanjeni, da Američani izraz 'tarantela' oz. 'tarantula' uporabljajo za velike tropske pajke. Te po slovensko imenujemo ptičji pajki in niso priljubljene terarijske živali, prav tako niso pa povezani z našimi tarantelami, ki normalno živijo v naravi,« je uvodoma pojasnil strokovnjak za pajke z Oddelka za biologijo na Biotehnični fakulteti Rok Kostanjšek.

Profesor na Oddelku za biologijo na ljubljanski Biotehniški fakulteti Rok Kostanjšek. FOTO: Zaslonski Posnetek

Glede na bralkin opis Kostanjšek močno dvomi, da jo je ugriznil pajek, saj da bi bilo v tem primeru mesto ugriza videti drugače, prav tako pa bi bili praviloma vidni dve vbodni mesti, ki ustrezajo čeljustim. »Sama žarkasta tarantela (Hogna radiata) je relativno velik pajek z močnimi čeljustmi in je zato - za razliko od velike večine naših ostalih pajkov - sposobna predreti kožo človeka. Tak ugriz je boleč in ga človek dejansko močno občuti in ga ne spregleda,« pojasnjuje Kostanjšek.

Dodaja tudi da se bolečina po ugrizu pajkov iz skupine volkcev ne kaže na način, ki ga je doživela Lana. »Gre sicer za lokalno rdečino in otekanje, podobno kot pri piku čebele, a bolečino globlje v tkivih, med kostmi, bi težko pripisal ugrizu omenjenega pajka,« pravi.

Idejo, da bi jo ugriznil ptičji pajek, je bralka hitro opustila, saj ti ne živijo v Sloveniji. Da bi bil njegov ugriz skoraj nemogoč nam je dejal tudi Kostanjšek, ki je prepričan, da pajek, ki ga je bralka opazila, skoraj zagotovo ni ušel iz terarija in ne gre za pobeglo tropsko vrsto, saj ta pri nas v naravi zagotovo ne bi preživela.

V Sloveniji 754 vrst pajkov, večinoma vsi strupeni

Kljub temu, da je bralka natančno opisala svojo izkušnjo, pa Kostanjšek ne more sklepati, za katero vrsto pajka gre. V Sloveniji je 754 vrst pajkov, med katerimi je kar nekaj večjih predstavnikov, ki bi lahko ustrezali opisu. Večina vrst je avtohtonih, kot tudi žarkasta tarantela, ki je v Sloveniji splošno razširjena.

Ker bralka ni fotografirala pajka, bo tako ostalo nerazjasnjeno za katero vrsto pajkov bi lahko šlo. Pogosto se pajki le v majhnih podrobnostih razlikujejo zato je njihovo določevanje navadno pomeni pregledovanje struktur pod lupo ali pa si je celo treba pomagati z genetiko.

Na strani Prirodoslovnega muzeja Slovenija si lahko ogledate zbirko fotografih pajkov, ki jih premore muzej, a to še zdaleč niso vsi pajki. V iskalno polje lahko vnesete besedo 'pajki' in pokazal se vam bo seznam nekaterih družin. Vpišete lahko tudi vrsto 'žarkasta tarantela'.

Kljub temu, da so po besedah Kostanjška vsi pajki strupeni, pa jih velika večina ni sposobna z ugrizom predreti človeške kože, zato človeku niso nevarni.

Čeprav bi nekateri pomislili, da je na videz nevarne pajke treba uničiti, pa Kostanjšek pravi, da je treba pajke spustiti v naravo. »Pajki pomemben del ekosistema in nadvse koristni, zato je njihovo mesto v naravi. Pravzaprav so bili tu več deset milijonov let pred nami …«.

Damjan Grenc, vodja oddelka za klinično toksikologijo in farmakologijon na UKC Ljubljana. FOTO: Šipić Roman, Delo

Bralka se sprašuje, ali bi jo zaradi te neznane otekline domnevno po ugrizu pajka moralo kaj skrbeti, a Kostanjšek miri, da ni skrbi, saj so pajki človeku nenevarni in so reakcije praviloma lokalne.

Redko sicer lahko pride do hujšega otekanja, slabosti ali drugih sistemskih znakov zastrupitve - kar je po besedah Kostanjška mogoče le pri ugrizu vrste Chierachantium punctorium – edinega slovenskega pajka, ki pri človeku povzroča sistemske znake zastrupitve) - in v tem primeru je dobro, da se obišče zdravnika.

Vodja oddelka za klinično toksikologijo in farmakologijon na UKC Ljubljana Damjan Grenc se strinja, so ugrizi avtohtonih pajkov iz stališča klinične toksikologije redki in klinično nepomembni dogodki.

V primeru, da pride do bolečin ali oteklin po ugrizu, pa Grenc predlaga čiščenje in hlajenje na mestu ugriza in lajšanje bolečine, otekline ali srbenja z zdravili, kot so antihistaminiki in analgetiki.

Črna vdova se za zdaj zadržuje še v Hrvaški Istri, a bi utegnila zaradi segrevanja podnebja kmalu pojaviti tudi v Sloveniji FOTO: Shutterstock Photo

Kroničnih zapletov po ugrizih avtohtonih pajkov ni, a lahko pride do akutnih zapletov po ugrizu, ki pa so lokalni in ne sistemski, torej takšni, ki bi lahko povzročili kakršne koli motnje v delovanju organov oziroma organskih sistemov. Grenc pojasnjuje, da gre lahko za okužbe ugrizne rane (absces), ki se lahko razširi tudi na okolico (celulitis).

V primerih, ko pride do nepričakovanih oteklin, je priporočljivo, da se pajka fotografira ali celo ujame, saj v tem primeru zdravniki iz Klinike za zastrupitve fotografijo pajka posredujejo Kostanjšku, da vrsto določi, zdravniki pa ustrezno ukrepajo.

Po pogovoru s strokovnjakoma pa je jasno, da večina žrtev ugrizov pajkov ne potrebuje medicinske oskrbe in težave lahko rešijo sami.

Črna vdova v Sloveniji? Ugriz črne vdove je lahko smrtno nevaren predvsem za srčne bolnike in ljudi z visokim krvnim pritiskom, a k sreči te vrste pajka v Sloveniji še ni. Vprašanje časa pa je, kdaj se bo pojavila tudi pri nas. Kot pojasnjuje Kostanjšek se s segrevanjem podnebja močno povečuje verjetnosti njenega širjenja iz Hrvaške Istre v Slovenjijo.

