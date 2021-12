Bralka Irena zgrožena: Ko sem končno prišla na vrsto, me je sestra odslovila

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Irena, ki bi morala prejšnji teden prejeti drugi odmerek cepiva. V zdravstvenem domu Krško naj bi jo odslovili, češ da imajo za tisti dan že vse odmerke oddane naročenim, zato se je obrnila na tamkajšnji zasebni zdravstveni center.

Kot pravi bralka, naj bi jo tam naročili ob 13.30, a nato naj bi po njenih besedah sledil šok. »Prišla sem že pred uro, vendar do 14. ure nisem prišla na vrsto, ker je sestra več kot očitno sprejela skupino osmih ljudi (znanci in prijatelji prek vrste). Ko sem le prišla na vrsto, mi je sestra rekla, da cepiva danes za mene ni, da nisem naročena,« trdi bralka.

Bralka: Zdaj se ne bom cepila iz principa

A tu se zgodba naj ne bi končala. »Ko sem ji rekla, da sem naročena in da se klici snemajo, jaz pa delam v domu upokojencev in potrebujem polno cepljenje, mi je osorno rekla, da samo zaradi mene ne bo zavrgla stekleničke cepiva, ker nima nikogar več za cepiti,« še pripoveduje razočarana Irena, ki pravi, da se po tej izkušnji drugič ne bo cepila »iz principa«.

Direktorica: Sestre zatrjujejo, da niso nikogar zavrnile

Kaj točno se je dogajalo, smo preverili v zdravstvenem centru Aristotel, kjer navedbe bralke zanikajo. »Po nam znanih podatkih je bila ta dan naročena ena oseba ob 13.30, ki je bila cepljena in obravnavana v družinski ambulanti. V okviru akcije 'teden cepljenja' je bilo ta dan 46 oseb cepljenih od 13h do 20h nenaročenih, ker je bil tak poziv (zahteva) ministrstva za zdravje,« pojasnjujejo.

»Sestre, ki so ta dan izvajale cepljenje, so mi zatrdile, da niso nikoli nikogar zavrnile, odkar cepimo,« nam je zagotovila direktorica Darja Čakar.

Cepili že skoraj šest tisoč ljudi

V vsem času cepljenja proti covidu 19 so po njenih besedah cepili 5.906 pacientov. »Vse, razen teh 46 cepljenih v okviru akcije 'teden cepljenja', smo obravnavali oziroma cepili naročene na uro. Od samega začetka cepljenja smo naročali paciente skladno z navodili Nijz, da ne bi prihajalo do nepotrebnega zavrženja cepiva, saj je treba vialo, iz katere navlečemo pet cepiv, porabiti v šestih urah,« še pravi Čakarjeva.

Direktorica zagotavlja še, da v njihovi instituciji paciente naročajo na uro za vse zdravstvene storitve, in sicer že zadnjih 22 let. Obravnavajo jih ob uri, morda pride do 15 minut odstopanja, še pravi. »Če gospa želi, lahko vloži pri meni pritožbo (pisno ali ustno), ki jo bomo obravnavali skladno z veljavnim pritožbenim postopkom,« sklene Čakarjeva.

Imate zgodbo za nas? Sporočite nam in pripnite fotografije.