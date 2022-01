Bralka Irena: Kaj naj storim? Poteče mi osebna izkaznica, novih pa še ni na voljo

Na nas se je obrnila bralka Irena, ki ji sredi februarja poteče veljavnost osebne izkaznice. Ker je prebrala, da bodo poteklim izkaznicam podaljšali veljavnost do konca marca, ko bodo tudi začeli tudi izdajanje biometričnih osebnih izkaznic, jo zanima, kaj to pomeni za tiste, ki imajo osebno izkaznico za edini veljavni dokument pri prehajanju meje.

Iz Upravne enote (UE) Ljubljana so nam odgovorili, da si bralka lahko naredi novo osebno izkaznico že zdaj, in to pred iztekom, saj jo potrebuje za prehajanje meje. Njena osebna izkaznica bo veljala 10 let ali trajno, če ima več kot 70 let. Osebne izkaznice ji ne bo treba zamenjati z biometrično, razen če bo to želela.

Če bralka osebnega dokumenta, ki ji poteče februarja, ne bi potrebovala za tujino, bi lahko z izdelavo nove osebne izkaznice počakala do 27. marca 2022. Po zakonu, ki ga je DZ sprejel decembra in velja od 1. januarja letos, so podaljšali uporabo pretečenih osebnih izkaznic do 27. marca letos. To velja za vse osebne izkaznice, ki jim je oziroma jim bo potekla veljavnost od 29. marca 2020 do 27. marca 2022, in če v tem času ni prišlo do spremembe podatkov, navedenih na dokumentu, in če fotografija na osebni izkaznici še izkazuje imetnikovo pravo podobo.

Biometrične izkaznice prinašajo nekaj novosti. FOTO: Blaž Samec, Delo

Biometrične izkaznice, ki bodo klasičen osebni dokument za izkazovanje identitete in državljanstva ter potovalni dokument v države, ki omogočajo vstop z osebno izkaznico, bodo začeli izdajati predvidoma konec marca. Z biometričnimi osebnimi izkaznicami bo od predvidoma avgusta 2022 mogoče tudi uveljavljati tudi zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zdravstvenih zavodih. Državljani se bodo lahko odločili, ali bodo za zdravstvene storitve uporabljali sedanjo zdravstveno izkaznico ali novo biometrično osebno izkaznico.

Obenem bo biometrična osebna izkaznica veljala tudi kot elektronska identiteta za državljane, ki so starejši od 12 let.

Kar trem četrtinam Slovencem bodo v dveh letih potekli osebni dokumenti

Letos in prihodnje leto se kar trem četrtinam Slovencem izteče veljavnost osebnih izkaznic ali potnih listin. Pri UE Ljubljana so preračunali, da bodo (če ne upoštevajo delovnih migrantov )morali letos skupno zamenjati več kot 106.000 dokumentov; poteče namreč 48.885 osebnih izkaznic, 18.286 potnih listov ter 39.206 vozniških dovoljenj. Glede na pretekle izkušnje, ob upoštevanju delovnih migrantov in drugih, pa ocenjujejo, da bodo morali letos skupno zamenjati približno 180.000 dokumentov.

Kako rezervirati svoj termin na upravni enoti?

Pri UE se je treba zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa naročiti prek telefonske številke 01 828 1690 ali elektronskega naslova narocanje.uelj@gov.si, kamor stranke posredujejo tudi osnovne kontaktne podatke in ne pozabijo pripisati tudi telefonske številke. Svetovalec jih bo poklical in dogovorili se bodo za prvi prosti termin obiska na UE Ljubljana.

Poleg okenc na Tobačni bodo predvidoma konec januarja oziroma v začetku februarja nekaj okenc odprli na Linhartovi, kjer bo možno urediti menjavo osebnih izkaznic, potnih listih in prijaviti prebivališče. Ko se bo stranka naročila, bo tudi obveščena, kje lahko storitev opravi.

Te dni so zaradi gneče na telefonskih aparatih uvedli tudi aplikacijo za spletno naročanje na termin. Trenutno je sistem mogoče uporabiti zgolj za UE v Ljubljani, Logatcu in Litiji.

Na termin se lahko naročite na tej strani: https://uen.ortus-inc.si/. Izberete datum termina in upravno enoto, na kateri želite storitev opraviti, v opombe pa lahko zapišete dodatne zahteve (na primer prisotnost tolmača). Prek povezave na potrditvenem sporočilu lahko stranke svoj termin tudi prekličejo.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.