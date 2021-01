Bralka Ines začudena: To lahko prodajajo, otroku pa ne morem kupiti hlač? (FOTO)

Pustne kostume je mogoče kupiti. FOTO: bralka Ines

Na naše uredništvo se je obrnila bralkaiz okolice Ljubljane, ki je bila presenečena nad aktualno ponudbo v eni izmed večjih živilskih trgovin. Tam je namreč naletela na širok nabor pustnih kostumov. »Jaz otroku ne morem kupiti novih hlač za v šolo, pustne kostume pa lahko prodajajo?!« se jezi bralka. Ob tem cinično dodaja, ali pristojni želijo, da gredo otroci v šole v hlačah za klovna ali obleki za čarovnice.Na gospodarskem ministrstvu smo preverili, zakaj je prodaja pustnih kostumov dovoljena, oblek pa še vedno ni mogoče kupiti ( po novem so izjema le nogavice in perilo ). Kot so nam pojasnili, se pustni kostumi in maske ne štejejo pod oblačila. »Zato prepoved ponujanja in prodajanja oblačil in obutve, skladno z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, za navedene prodajne artikle ne velja,« dodajajo.»Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo vse pobude in predloge v povezavi z izvajanjem odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS obravnavamo odgovorno, vendar smo kot predlagatelj sprememb ali dopolnil odloka vezani na stališča in strokovne ocene zdravstvene stroke, Nijz in posebne skupine pri ministrstvu za zdravje, ki zaradi aktualne epidemiološke slike v državi trenutno ne omogočajo sprememb in dopolnitev odloka na način, ki bi dodatno širil izjeme od prepovedi,« še odgovarjajo pristojni.