Bralka Ines opravila nakup, nato pa ostala brez besed

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Ines, ki je v znani pohištveni trgovini doživela presenečenje. Tam je opravila manjši nakup – dva vzglavnika, komplet kuhinjske posode in še nekaj malenkosti. »Vsega skupaj sem imela v nakupovalnem vozičku šest artiklov,« pravi.

Ko je nakupljeno blago plačala in nakupljeno naložila nazaj v voziček, jo je nedaleč od blagajne ustavila varnostnica. »Prosila me je, če ji pokažem račun, da preveri, ali se izdelki ujemajo s tistimi v nakupovalnem vozičku,« pripoveduje Ines in dodaja, da je bila ob tem kar malce presenečena. Varnostnici je v smehu zatrdila, da ni ničesar odtujila, in ji pokazala račun.

Preverjala naj je ne bi zato, ker bi jo sumila kraje

Po bralkinih besedah ji je varnostnica nato dejala, da tega ne preverja zato, ker bi mislila, da je kaj odtujila, temveč zato, ker ima pač od nadrejenih taka navodila. Na ta način naj bi namreč preverjali, da se ni morda blagajničarka uštela pri skeniranju izdelkov.

Ines sicer zagotavlja, da je bila gospa v uniformi korektna in prijazna, a je takšno prakso v trgovini doživela prvič, zato je bila malce začudena. »Morda pa sem ji bila samo sumljiva,« je zaključila bralka.

