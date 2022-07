Bralka Helena v Sloveniji drago preplačala krofe

Letos nam bralci pošiljajo račune svojih nakupov in naročil od vsepovsod, kjer dopustujejo, pa tudi iz Slovenije. Tako se je pri nakupu v Sloveniji opekla tudi bralka Helena, ki je za paket štirih čokoladnih krofov s skupno maso 224 g plačala kar 12 evrov. Ker je kupila dva taka paketa, je seveda odštela 24 evrov.

Toliko je plačala za dva paketa krofov. FOTO: Helena, bralka poročevalka

»Priznam da nismo pogledali cene, ker pač nismo pomislili da bi miniaturna škatla 4 krofov toliko stala. Ali je vam to normalno?! V ostalih trgovinah je cena enakega krofa 1 evrov oziroma paket 4 evrov, tukaj pa sem samo za en krof plačala 3 evre oziroma na paket 12 evrov. Prilagam vam še račun,« je zapisala ogorčena bralka.

Po našem poizvedovanju pri trgovcu, ki ima po Sloveniji svojo verigo v Ljubljani in Mariboru, se je izkazalo, da je prišlo do neljube napake pri vnosu cene v sistem »Pri količini izdelkov, ki jih ponujamo našim strankam, lahko pride tudi do človeške napake – v tem primeru se nam je žal prikradla pri integraciji izdelka v sistem. Takoj ko smo bili obveščeni, smo preverili in napako odpravili. Iskreno obžalujemo, da je do napake prišlo. Trudimo se, da so naše stranke zadovoljne, za kar nenehno skrbimo,« so zapisali. Kupki so se opravičili in ji pojasnili, naj se z računom oglasi pri njih, da ji bodo povrnili razliko v ceni.

Konec dober, vse dobro, krofi pa so verjetno tudi že pošli.

