Bralka Darja: Z možem sva bolna in v rizični skupini, zakaj naju ne pokličejo?

Če menite, da bi morali biti na vrsti za cepljenje, pa vas še niso povabili, pokličite v najbližji cepilni center ali osebnega zdravnika. FOTO: Blaz Samec, Delo

Na nas se je obrnila bralkaiz okolice Murske Sobote, ki nestrpno pričakuje vabilo na cepljenje proti covidu19. »Z možem sva se na cepljenje naročila 11. januarja letos. Oba sva bolna in v rizični skupini. Do danes nisva prišla na vrsto. Zanima naju, zakaj,« je zapisala. Stara sta 57in 59 let, oba srčna bolnika.V ZD Murska Sobota so nam potrdili, da cepijo v skladu z veljavno nacionalno strategijo cepljenja in da trenutno cepijo starejše od 60 let in kronične bolnike, ki so starejši od 18 let. V trenutni strategiji so tudi maturanti, zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature, in pete prioritetne skupine (urad predsednika republike, poslanci, državni svetniki, vlada, ustavno sodišče, župani in direktorji občinskih uprav, zaposleni v državni upravi in pravosodju, zaposleni v upravi za zaščito in reševanje, policisti in vojaki).Paciente, ki so se naročili, vabijo na cepljenje po telefonu, pri tem pa v ZD Murska Sobota poudarjajo, da so nekateri neodzivni in jih kličejo tudi trikrat. Če se po treh klicih ne oglasijo, jih ponovno uvrstijo na čekani seznam.Interes za cepljenje je velik in se sproti spreminja, če si nekateri starejši nad 60 let premislijo (dnevno sprejemajo nova naročila), s tem pa se prilagaja tudi seznam. Pravijo pa, da bi si nekateri posamezniki želeli biti cepljeni s prav posebnim cepivom, a med cepivi žal ni mogoče izbirati.Naši bralki svetujejo, naj ponovno pokliče v cepilni center ZD Murska sobota ali izbranega zdravnika, da natančneje preverijo, kje se je zataknilo.