Bralka: Brutalno razdejanje v Ljubljani (FOTO)

»V nedeljo okoli 8. ure zjutraj smo šli z družino na sprehod in na Šmartinski cesti v Ljubljani naleteli na tole brutalno razdejanje,« je zapisala bralka in poslala nekaj fotografij razbitih stekel na dveh avtobusnih postajališčih Ljubljanskega potniškega prometa.Policisti PU Ljubljana so bili o dogodku obveščeni po 9. uri. Na kraju so ugotovili, da je do zdaj neznani storilec poškodoval stekla enega izmed avtobusnih postajališč na Šmartinski cesti v Ljubljani. Pristojne službe so obvestili za čiščenje vozišča, nadaljujejo pa zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.