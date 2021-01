Bralka Anita: Neverjetno, kaj se dogaja ob prisilnem prehodu na novo banko

Prehod na novo spletno banko je nekaterim povzročal težave. FOTO: Zaslonski posnetek



S 1. januarjem 2021 je v veljavo stopila tudi evropska direktiva o plačilnih storitvah, ki zahteva močnejšo avtentikacijo stranke pri potrjevanju spletnih nakupov s plačilno kartico. SMS-žetone je zamenjalo potrjevanje v mobilni denarnici. V Novi KBM so se zahtevam direktive prilagodili, če pa kdo iz verige trgovcev ne bo pravočasno zagotovil ustreznih prilagoditev, spletnega nakupa na nekaterih spletnih mestih s plačilnimi karticami zaradi zahtev zakonodaje morda ne bo mogoče potrditi oz. izvesti.

1. septembra sta se uradno združili druga in tretja največja banka v Sloveniji – NKBM in Abanka. Ob vstopu v letu 2021 je prišlo do združitve informacijskega sistema in spremembe računov vseh dosedanjih komitentov Abanke. Komitenti se sicer niso odločili prostovoljno za novo banko, ampak je prestop dejansko prisilen.Je pa nekaterim prehod na novi sistem (spletna in mobilna banka, pa tudi uporaba novih kartic) povzročil nekaj preglavic. Na nas se je obrnila bralka, češ da ji nova spletna banka ne dela, prav tako ne kartice za plačevanje na svetovnem spletu. Kar nekaj polemik ob prehodu je bilo na twitterju: eni so bentili, da ne morejo nič, drugi pa pravijo, da je prehod potekal povsem gladko in da vsi sistemi delujejo.NKBM smo vprašali, ali so bile prvi dan informacijske združitve res težave, odgovor pa je bil takšen: »Prehod strank nekdanje Abanke in njihovih računov na informacijske sisteme Nove KBM je potekal po načrtih in v skladu z zastavljeno časovnico.« Dodali so, da lahko vse storitve nekdanji komitenti Abanke opravljajo od ponedeljkovega jutra.Da naj ne bi delale nekatere bančne kartice, niso potrdili ali zanikali, so pa v korporativnem komuniciranju NKBM zapisali takole (nelektorirano): »Strankam nekdanje Abanke, ki so med julijem in 31. decembrom 2020 zamenjale Abančno debetno Maestro in/ali Visa kartico, ker so kartico izgubile, jim je bila ukradena, so stranke same spremenile PIN za kartico ali jim je potekla veljavnost kartice, smo ohranili PIN številko, ki je za kartico veljala pred julijem 2020 (torej na predhodni kartici). Če se stranka ne spomni PIN-a, svetujemo, da pokliče v kontaktni center na telefonsko številko 080 17 70 ali obišče katero koli poslovalnico. Brezplačno bomo naročili PIN, ki ga bo stranka prejela v najkrajšem možnem času. Brezplačni dvig gotovine je mogoč v vseh poslovalnicah in tudi na poštah po Sloveniji.«Stranke še naprej uporabljajo obstoječe plačilne kartice Visa in MasterCard (z odloženim plačilom in obročne kartice), o čemer so stranke obvestili oktobra.Poiskali smo tudi natančna navodila za prehod uporabnikov s spletnih in mobilnih bank Abanke na NKBM, ki jih najdete tukaj . Za vsa vprašanja pa, kot pravijo pri NKBM, so uporabnikom na voljo tudi na elektronskem naslovuin v kontaktnem centru na brezplačni telefonski številki 080 1770.Sicer pa je 4. januar dan, ko so stopile v veljavo velike spremembe pri spletnih nakupih pri podjetjih znotraj EU. Sedaj je potrebno dvojno potrjevanje plačila.