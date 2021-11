Pred lekarno se vije kolona: poglejte, česa je zmanjkalo

1. novembra so začeli veljati novi ukrepi za zajezitev širjenja okužb, ki zahtevajo, da je testiranje s hitrimi testi, tam, kjer je to obvezno, potrebno na 48 ur, medtem ko se hitro testiranje dvakrat na teden odslej priporoča za vse šoloobvezne otroke. Do uveljavitve ukrepa je prišlo med jesenskimi počitnicami, zato ponekod začasno zmanjkuje tudi testov.

Bralka Ana iz Ljubljane nam je v torek sporočila, da je popoldne želela v eni od poslovalnic Lekarne Ljubljana (LL) prevzeti hitre teste za covid 19, do katerih je brezplačno upravičen njen otrok prvošolec, a da je testov zmanjkalo. Prav tako je zapisala, da se pred lekarno vije dolga kolona ljudi.

Iz LL so nam sporočili, da so hitri testi za samotestiranje za uporabnike še na voljo, a da se zaradi izjemno velikega povpraševanje občasno zgodi, da jih v posamezni enoti občasno zmanjka. Kot pravijo se trudijo zagotavljati dovolj velike zaloge v vseh enotah, v prihodnje pa imajo predvidene nove dobave hitrih testov za vse, ki jih potrebujejo. Hitri testi so samotestiranje so enaki za učence, dijake, zaposlene ...

V LL so ponekod gneče, a kot pravijo, predvsem zaradi prevzemov brezplačnih hitrih testov. Za osnovnošolce, dijake in študente so do zdaj izdali več kot 370.000 hitrih testov za samotestiranje, kar je malo več kot polovica vseh izdanih HAG-testov skupaj v LL.

Ste opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.