Bralka Ana: Otroku niso pustili vstopiti v trgovino, ostala sem brez besed

Oglasila se nam je bralka Ana, ki je v soboto s svojo dveletno hčerko obiskala eno od otroških trgovin v Mariboru. Ponavadi, kot pravi, nakupuje sama, tokrat pa se je v trgovino namensko odpravila s hčerko. Ostala je praznih rok.



»Ko sem vstopila v trgovino, me je prodajalka opozorila, da mora biti z obrazno masko opremljena tudi hčerka. Nikakor ni želela razumeti, da je nošenje mask za dveletnega otroka težko zahtevati, saj ne zna potrpeti in razumeti, da je to z zdravstvenega vidika obvezno. Od nekdaj nakupujem v tej trgovini, a zdaj so mi malo da ne zaprli vrata pred nosom. Otroške maske nisem imela in hkrati sem bila besna na prodajalke in na vladni odlok, ki kot kaže zahteva, da nosijo maske vsi državljani, tudi tisti, ki so se komajda rodili. Neumno do skrajnosti. V vrtcu maske niso potrebne, od kod potem ideja, da naj jih otroci nosijo v trgovini,« je zapisala bralka Ana, ki je obstala pred trgovino s prazno nakupovalno košaro in kot pravi, uničenim dnevom.

V Sloveniji maske za otroke obvezne, na Hrvaškem in Avstriji veljajo izjeme

V Sloveniji je vlada 24. junija sprejela odlok, s katerim je določila, da se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 začasno določita obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet, ter obvezno razkuževanje rok. Omenjeni odlok ne predvideva izjem za določeno starostno skupino.



Zaščitne maske so tako v Sloveniji obvezne tudi za otroke. Če boste odpotovali na Hrvaško, se zdi, da so tam do otrok in njihovih nekoliko bolj prizanesljivi. Na Hrvaškem ni treba nositi mask otrokom starim do dveh let, potem otrokom, ki očitno zavračajo nošenje mask ali se je nenehno dotika, osebe, ki brez pomoči drugih ne morejo odmakniti maske ... Tudi pri severnih sosedih v Avstriji maske niso obvezne, njihova uporaba pa zgolj kot priporočilo oziroma v nekaterih zveznih deželah obvezna le med 21. uro in 2. uro zjutraj.



Iz higienskih ukrepov, ki se jih majhni otroci težje držijo in so nagnjeni k temu, da vse potipajo, se nakupovanje v času koronavirusa z otroki odsvetuje, a kot opozarja bralka, za otroka nima vedno varstva in se sprašuje, kaj storiti oziroma, kako naj nakupuje, če ima samski starš otroka, ki zavrača nošenje maske.



