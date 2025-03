Bralec zgrožen: »S tem strahopetnim dejanjem je gnusni škodljivec povzročil za več tisoč evrov škode« (FOTO)

Minuli vikend je za zdaj še neznani zlikovec uničil šest novih avtobusnih postajališč med Lenartom in Sveto Ano v Slovenskih goricah, saj je na njih razbil stekla, nam je sporočil bralec S. P. iz Slovenskih goric.

»S tem strahopetnim dejanjem je gnusni škodljivec povzročil za več tisoč evrov škode. Mislim, da imajo tukaj kar velik problem, očitno z enim in istim vandalom, ki je že pred leti oskrunil evangeličansko pokopališče v Rožengruntu, in tudi po centru Svete Ane je vsako leto kaj večjega uničeno. Glede na to, da vedno nastane velika škoda, ki jo mora pokriti lokalna skupnost, mislim, da bilo smiselno investirati v videonadzor,« se jezi bralec, ki nam je posredoval fotografije postajališč z razbitimi stekli.

Postajališča so bila lepa, zdaj pa so brez stekel. FOTO: S. P.

Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi PU Maribor, nam je potrdila, da so bili policisti PP Lenart obveščeni o poškodovanju avtobusnih postajališč na več lokacijah v občini Sveta Ana. »V zvezi s tem oz. sumom storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari po 220. členu kazenskega zakonika (KZ-1) policisti zbirajo obvestila. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo,« še odgovarja.

Tudi župan občine Sveta Ana Martin Breznik je zelo razočaran nad početjem domnevnega objestneža, ki ga »očitno moti urejenost naših krajev in sploh napredek vseh vasi v naši občini. Ne vem, ali je komu na poti naša občina, in zato bi bilo dobro, če bi ga policisti prijeli in bi moral sam pokriti škodo, takrat morebiti ne bi bilo tega vandalizma. Uničenih je sicer bilo šest postajališč v naseljih Zgornja Bačkova in Žice, s čimer je povzročena materialna škoda v znesku 6.000 evrov,« nam je povedal Breznik.

