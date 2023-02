Bralec zgrožen: Ponovno so zatajile zapornice, se mora res zgoditi tragedija? (VIDEO)

»Na zelo prometni cesti Brezovica - Podpeč so ponovno zatajile avtomatske železniške zapornice. K sreči je voznik prvega vozila pravočasno zaviral, in se izognil trčenju s tovornim vlakom,« je zapisal bralec Mitja, ki nam je v soboto poslal videoposnetek s kraja dogodka.

Pravi, da so težave z avtomatskimi zapornicami odkar izvajajo gradbena dela na železniški liniji Ljubljana - Borovnica zdaj že stalnica. »Podnevi občasno delavci na gradbišču z roko ustavljajo promet. V neposredni bližini prečkanja so vrtec, osnovna šola, lekarna, pošta in avtobusno postajališče LPP. Ali je res potrebna tragedija, da uredijo varno prečkanje preko najprometnejše proge v državi,« se sprašuje Mitja, ki ga pošteno skrbi za varnost v prometu.

Kaj se dogaja in ali vse navedeno drži, preverjamo tudi na Slovenskih železnicah, njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.